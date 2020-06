DayDreamer Le Ali del sogno spoiler dal 15 al 19 giugno: Sanem ha un incidente

Uomini e Donne è volto al termine e al suo post va in onda la nuova serie DayDreamer – Le Ali del sogno e gli spoiler della prossima settimana dono davvero entusiasmanti. Dal 15 al 19 giugno, infatti, vedremo che Sanem si renderà protagonista di un incidente.

Emre, invece, darà luogo ad un diabolico piano allo scopo di sottrarre a suo fratello Can un’importante campagna pubblicitaria. Per farlo, però, il protagonista si servirà proprio della persona più improbabile.

Spoiler DayDreamer: il piano di Enre e Alyn fallisce

Gli spoiler degli episodi di DayDreamer, che andranno in onda fino al 19 giugno a partire dalle 14.45 su canale 5, saranno incentrati sulla guerra tra Can e Enre. Quest’ultimo non riuscirà a tollerare la presenza di suo fratello in azienda a farà di tutto per ostacolarlo. Nel corso dell’episodio di lunedì vedremo che il fratello minore scoprirà di una campagna pubblicitaria molto redditizia e farà di tutto per estromettere il suo consanguineo dalla trattativa. Il giovane troverà in Aylin una fedele alleata, che lo aiuterà nella sua malefica impresa.

I due, di comune accordo, riusciranno a prendere possesso di tutti gli scatti effettuati da Can per la campagna in questione e non avranno nessuna intenzione di restituirli al legittimo proprietario. Per i due malfattori, però, non ci saranno buone notizie. I loro piani, infatti, andranno in fumo nel momento in cui la compagnia aerea rifiuta il progetto. Questo, ovviamente, creerà molta agitazione in Enre e Aylin.

Incidente per Sanem e partenza inaspettata

Nella puntata di giovedì di Daydreamer, invece, gli spoiler svelano che nella villa di Can e Enre si terrà una festa a cui verrà invitata anche Sanem. La giovane, però, si troverà involontariamente coinvolta in un incidente molto imbarazzante. Nel bel mezzo della serata, infatti, finirà nella piscina. Questo episodio, però, servirà molto ad avvicinare la ragazza a Enre, il quale le farà una proposta sempre finalizzata ad incastrare suo fratello.

Il protagonista chiederà a Sanem di collaborare con lui allo scopo di rovinare suo fratello. La giovane, in un primo momento, non vorrà accettare, ma poi non riuscirà a vedere altre alternative. Durante l’ultima puntata della settimana, infatti, la giovane e Can partiranno per un viaggio di lavoro molto importante. Il fotografo ha intenzione di parlare con la modella Azu Tas per spingerla a disdire l’accordo con l’azienda. Il protagonista, però, non sa che la sua accompagnatrice sta tramando contro di lui.