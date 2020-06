Scudo anti contatto inventato da un barbiere: il web si complimenta [VIDEO]

Le varie attività commerciali stanno adeguandosi alle varie disposizioni nazionali (in tutti i Paesi del mondo) per le precauzioni da distanziamento sociale. In molti hanno dovuto riorganizzare l’arredamento dei negozi, per garantire le distanze di sicurezza. Tuttavia ci sono alcune attività, come i saloni di parrucchieri e barbieri, dove il contatto è necessario e dunque le misure da prendere diventano più complicate.

Per ovviare alla cosa un barbiere ha ideato uno scudo anti contatto da utilizzare lui stesso nonché i collaboratori, affinché non sia abbia un contatto diretto con i clienti. La notizia ha subito fatto il giro del web, e gli utenti si sono complimentati per l’inventiva.

Scudo anti contatto: invenzione nel New Jersey

Un barbiere del New Jersey in procinto di riaprire il suo negozio ha inventato uno scudo anti contatto. Questo aggeggio è stato pensato per proteggere i lavoratori del salone e i loro clienti dal rischio di una seconda ondata di pandemia di COVID-19 .

Si chiama Edwin Ramirez, lo stratega ingegnoso, proprietario della 201 Stylez di Union City. Avendo subito attirato l’attenzione mediatica è stato intervistato da un quotidiano del posto. Edwin ha spiegato di essere tuttora in attesa di approvazione da parte dello stato per la riapertura del suo negozio. Tuttavia sapeva di dover prendere delle misure per evitare i contatti diretti. Così nell’attesa del via libera a riaprire bottega, ha deciso di mettere all’interno del salone il suo scudo anti contatto.

Di cosa si tratta nello specifico?

In pratica Edwin ha realizzato uno scudo mobile in plexiglass con un taglio abbastanza grande da consentire ai barbieri di inserire all’interno braccia e mani. Si possono usare anche con abile destrezza gli strumenti da taglio e c’è abbastanza maneggevolezza per lo styling dei capelli di un cliente.

In una intervista ai media Ramirez ha spiegato “sentivo di voler fare qualcosa. Così ho iniziato a mettere insieme i pezzi e ho detto, sai cosa può essere? La cosa essenziale per i barbieri”. Ramirez, che ha avuto l’idea mentre lavorava nella falegnameria che possiede, ha detto di aver già realizzato circa 30 scudi in un solo giorno e li vende a barbieri e parrucchieri per circa 300 dollari ciascuno.

La notizia che ha già fatto il giro del web, ha avuto ampi consensi tra gli utenti, i quali si sono complimentato per questo suo spirito ingegnoso e altruista.