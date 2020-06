Donna lascia il lavoro per dedicarsi alla pubblicazione delle sue foto online

Una donna di 59 anni ha lasciato il suo lavoro dopo aver guadagnato 1.300 sterline al mese per la pubblicazione delle sue foto online. Sandra Maria Brook, questo il nome della donna, afferma di essere stata ispirata a fare la modella per adulti da sua figlia Yaela Vonk che ha accumulato un pubblico fedele di 434.000 follower su Instagram con scatti non proprio innocenti.

Pubblicazione delle sue foto online: la nuova vita di Sandra

Sandra racconta che è stata proprio sua figlia a convincerla a vendere online foto impertinenti. Sandra Maria Brook ad oggi ha la possibilità di guadagnare 1.500 euro al mese attraverso il sito web OnlyFans. Il denaro che guadagna è più del triplo di quello che ha guadagnato nel suo ultimo lavoro come badante part-time.

Il suo account Instagram personale ha oltre 11.000 follower ed è un vero e proprio book fotografico con scatti in pose suggestive. Lei stessa con molta audacia dichiara di capire cosa vogliono i fan e di sapere come darglielo. Nel corso della sua vita lavorativa, Sandra ha lavorato come ballerina gogo, massaggiatrice, personal trainer, escort e coreografa. Ma ora quei tempi sono finiti.

Convinta dalla figlia a posare per il web

Sandra racconta che questa idea è nata durante una vacanza con la figlia. Avevano affittato una villa insieme nelle montagne del Portogallo. La figlia, Yaela, le ha raccontato del suo lavoro online in modo più dettagliato. La cosa ha iniziato a stuzzicare Sandra, felice del fatto che sua figlia potesse guadagnare molti soldi, sfruttando a suo vantaggio il mondo virtuale. Si sentiva orgogliosa di Yaela, ma si domandava se lei stessa fosse all’altezza di una cosa simile.

Durante quella vacanza, a Sandra fu offerto un lavoro in Inghilterra , ma la figlia Yaela la convinse a non partire e a provare il suo lavoro. In una intervista Sandra spiega “Quando le ho parlato dell’Inghilterra, Yaela ha detto ‘perché non vieni a vivere con me invece?’ Si è offerta di insegnarmi come guadagnare soldi posando. Mi ha detto che si sarebbe occupata lei dei miei video e delle mie foto”. Dopo averci pensato Sandra ha deciso di provare. Ha rinunciato all’offerta di lavoro come badante e si è trasferita dalla figlia.

Oggi si dice più che contenta di questa scelta: guadagna tantissimo posando sexy per i suoi fan, vive con la figlia e può stare vicino al suo nipotino. E sebbene a volte gli tenti le facciano richieste troppo spinte, lei sceglie con libertà se superare o meno certi limiti.