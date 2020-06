Gemma Galgani, spuntano scatti sensuali dal passato: la dama come non l’avete mai vista(FOTO)

Gemma Galgani è senza dubbio la dama più famosa del parterre femminile di Uomini e Donne. La torinese è arrivata nel programma più di dieci anni fa e ad oggi, non è ancora riuscita a trovare l’amore.

Più gli anni passano e più non si può fare a meno di notare che la sua bellezza continua a sbocciare infatti sembra addirittura più giovane del suo debutto in tv. In tanti però si sono chiesti com’era da giovane e grazie ad alcuni scatti privati, possiamo confermare la sua bella e la propria sensualità.

Gemma Galgani da giovane

Gemma Galgani nonostante i suoi 70 anni non ha nulla da invidiare a nessuno. Nel corso del suo percorso a Uomini e donne ha avuto modo di conoscere molti uomini ma purtroppo con nessuno è finita bene. Sono tanti i cavalieri che apprezzano la sua bellezza naturale, anche se molti pensano che la dama abbia ricorso alla chirurgia. Più volte Gemma ha dichiarato di aver ‘ritoccato’ solo i denti, e come tutti sappiamo la ‘trasformazione’ è avvenuta davanti alle telecamere di Selfie- le cose cambiano.

E a confermare la sua bellezza naturale ci sono anche delle foto private, mostrate dalla stessa torinese nel recente numero di Uomini e donne Magazine. Come si vede nelle immagini, l’ex fidanzata di Giorgio Manetti è uguale ad oggi, con qualche anno in meno. Gambe toniche e lunghe, addominali scolpiti e capelli biondo platino così si mostrava Gemma a 20 anni. (Continua dopo la foto)

Sboccerà l’amore con Sirius?

Ora che il trono over è terminato, tutti sono curiosi di sapere come finirà tra Gemma Galgani e Sirius, il ragazzo di 26 anni che ha cominciato a corteggiarla durante la quarantena. Nessuno crede a questa storia d’amore ma i due sembrano andare ancora molto d’accordo.

Di sicuro, la dama torinese ha scatenato l’invidia di tante sue coetanee e di altre dame che avevano puntato Nicola. A quanto pare, almeno per il momento, il giovane non ha occhi che per Gemma e a confermarlo è anche sua madre, intervistata pochi giorni fa. Vivarelli ha rifiutato il corteggiamento di tutte le altre donne per dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua Gemma. La Galgani di questo n’è molto felice e solo il tempo risolverà il dubbio: si tratta di business o no?