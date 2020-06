Uomini e Donne, le nuove coppie sono state criticate. Ecco il motivo

Le nuove coppie sono state criticate

A partire da oggi, mercoledì 10 giugno, su canale 5 dopo la soap opera Una vita andrà in onda la serie turca Daydreamer. Uomini e Donne è giunto al termine, ma tornerà a settembre con le nuove vicende sentimentali dei partecipanti. Secondo voci di corridoio, probabilmente Alessandro Graziani e Davide Basolo si siederanno sul trono.

Se così fosse, il pubblico femminile apprezzerà. Del resto amano i due giovani da quando hanno messo piede nello studio per la prima volta. Per quanto riguarda le nuove coppie sono al settimo cielo e lo hanno dimostrato pubblicando le prime foto sui rispettivi social. Alcuni hanno gioito mentre altri hanno notato un particolare rilevante. In loro difesa è intervenuto l’influencer Amedeo Venza.

‘Con l’autocertificazione si poteva andare ovunque’

Le nuove coppie sono state criticate perché non hanno rispettato la regola del distanziamento sociale. Negli scatti diffusi sul web si scambiano baci e si abbracciano. Non essendo congiunti, ma da poco fidanzati dovrebbero dare il buon esempio a coloro che li seguono. Inoltre i più scettici si sono chiesti come è stato possibile farli incontrare durante la pandemia.

A quel punto Amedeo ha precisato che tutti erano muniti di un’autocertificazione che attestava la negatività al Coronavirus. La redazione ha preso tante precauzioni, in quanto non poteva fare altrimenti. Essendo un programma seguito anche al di fuori dell’Italia, era giusto tutelarsi sotto ogni punto di vista. Infine ha detto ironicamente che solo chi è sprovvisto di neuroni ha avuto la necessità di un chiarimento.

Ha augurato anche il meglio a Giovanna Abate, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Daniele Dal Moro, invece, ha preferito non approfondire la conoscenza di nessuna corteggiatrice. In effetti non ha costruito nulla durante il suo breve percorso da tronista.

Giovanna criticata da Giulio

Giovanna ha scelto Sammy Hassan e ora sono felicemente fidanzati. Giulio Raselli, il tronista che non la scelse per un’altra, ha dato un parere a riguardo. L’ha paragonata a Gemma Galgani perché vuole a tutti i costi l’amore vero, ma si focalizza sempre su persone sbagliate. Non crede che andrà avanti con Sammy, poiché ha dimostrato di essere arrogante e inaffidabile. Tra l’altro l’ex Lidia Vella ha confessato di averlo lasciato per le continue intromissioni della madre del figlio. Tale pensiero è sostenuto dalla maggior parte dei suoi follower.