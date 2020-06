Alessia Marcuzzi e il marito insieme a Sabaudia, “Quale crisi..?” (Foto)

Sono diverse settimane che si vocifera di una presunta crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi. Crisi che, però, sembra non essere mai esistita dal momento che i coniugi sono stati immortalati in quel di Sabaudia durante una rilassante vacanza al mare. Osservando le foto, anzi, tra i due sembrerebbe esserci più affiatamento che mai.

La fatidica crisi, quindi, è stata smentita personalmente da Alessia Marcuzzi e dal marito. Nessuna rottura improvvisa, nessun matrimonio finito: insomma, tutto sembra filare liscio come l’olio. Le voci circolate finora, quindi, non avrebbero avuto alcun fondamento. Vediamo come stanno esattamente le cose.

Alessia Marcuzzi, week end romantico

Negli ultimi giorni Alessia Marcuzzi ha voluto concedersi un week end di totale relax insieme al marito. Un momento in cui staccare la spina e allontanarsi dalla vita frenetica che, ormai, è tornata a tutti gli effetti. Per farlo, la conduttrice ha scelto il litorale di Sabaudia. Proprio qui i coniugi sono stati ospiti di Giovanni Malagò, imprenditore ed amico della coppia. Pare, poi, che la Marcuzzi e il marito non fossero i soli invitati. Insieme a loro anchee Marco Tardelli e Myrta Merlino.

A dispetto di tutte le voci che li volevano in crisi e prossimi al divorzio, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno passato dei momenti speciali appartandosi, molto spesso, rispetto agli amici. Un momento di tranquillità, relax e amore, quello che le voci del momento volevano che i due avessero perso irrimediabilmente. Uno stacco comunque necessario prima di rimettersi in gioco con la nuova edizione di Temptation Island. Il reality dovrebbe aprire i battenti a luglio.

Una vita di coppia “normalmente” felice

Quella tra Alessia Marcuzzi ed il marito è, adesso è confermato, non si sono affatto lasciati. Tra i due non vi è stata nessuna convivenza forzata durante il lockdown. Stare sotto lo stesso tetto era, quindi, un piacere. Le voci inerenti la crisi di coppia avevano, infatti, parlato di una quarantena in cui i due coniugi, pur se in disaccordo, avevano obbligatoriamente passato quei giorni nella stessa casa.

Se le foto pubblicate su Chi confermano, una volta per tutte, che Alessia Marcuzzi ha un matrimonio felice, a farlo ci aveva pensato qualche tempo fa la stessa conduttrice. Per farlo aveva postato una foto in cui il marito, sul divano di casa, giocava serenamente con la figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti. Insomma, tutte le voci di una crisi erano infondate.