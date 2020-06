Eleonora Daniele in copertina con la piccola Carlotta, “Sarà doloroso…” (Foto)

Eleonora Daniele ha avuto, da poche settimane, una bambina. Una maternità, la sua, tanto desiderata di cui ha condiviso le principali tappe con i suoi fans. Ricordiamo, infatti, che la ragazza ha condotto Storie Italiane fino al giorno prima del parto e che, con l’avvio della prossima stagione, tornerà a farlo di nuovo.

In questi giorni, come ovvio che sia, Eleonora Daniele si sta concentrando sulla sua piccola Carlotta. Addirittura sono comparse le prime foto insieme che le ritraggono sulla copertina del noto settimanale Di Più. Insieme alla foto, però, la conduttrice ha voluto esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni. Cos’ha detto? Vediamolo.

Eleonora Daniele, le prime foto con Carlotta

Eleonora Daniele, come anticipato, non vedeva l’ora di diventare mamma. E adesso che questo sogno si è avverato non le pare quasi vero! La bambina, tra l’altro, è nata con alcuni giorni d’anticipo rispetto alla data prevista ed è stata, quindi, una vera sorpresa per tutti quanti. Le prime foto con la bambina si trovano nella copertina di Di Più.

“Per la nascita di mia figlia dovevo fare il parto naturale” ha confermato Eleonora Daniele. “Carlotta negli ultimi giorni era incanalata bene, avrei potuto fare il parto naturale ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata”. Le cose, dunque, erano cambiate un po’ all’improvviso e a ridosso del grande evento. Ecco perché, alla fine, il parto è avvenuto mediante il cesareo. Questione di sicurezza sia per la futura madre che per la neonata.

Il prossimo ritorno in televisione

Eleonora Daniele si è soffermata a parlare anche del suo rientro in tv, alla conduzione di Storie Italiane. Il tutto sarà, ovviamente, legato alla crescita di Carlotta. Ci sarà bisogno di una baby sitter di fiducia e ci vorrà tutta la forza di entrambi i neogenitori. Il momento del distacco, comunque, sarà un “momento doloroso“ dato che la vita da neomamma non è mai come la vita cui si era abituati prima.

“Carlotta è nata di oltre quattro chili” ha confessato la conduttrice. “Allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi e per fortuna io ho tanto latte”. Per il futuro, Eleonora Daniele si vede come una madre apprensiva verso la figlia. La conduttrice ha detto di temere soprattutto gli episodi di violenza contro le donne. Per questo insegnerà alla figlia il valore della libertà di ciascuno di noi. Di certo un’ottima prospettiva!