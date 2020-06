Incidente nello studio di Io e Te, Pierluigi Diaco vede cadere la scenografia: la battuta su Barbara D’Urso [FOTO]

Cade un pezzo di scenografia, Pierluigi Diaco la sistema

Piccolo imprevisto nella puntata di Io e Te in onda mercoledì 10 giugno 2020. Il padrone di casa Pierluigi Diaco ha intervistato prima la soubrette torinese Alba Parietti e successivamente Santino Fiorillo che ha avuto modo di raccontare la vita e il successo della pop-star Madonna.

Qualche istante dopo, però, è caduto un pezzo della scenografia presente in studio e il giornalista senza giri di parole ha detto: “Come capita nelle migliori famiglie, ogni tanto la scenografia cade. Ma non c’è problema. Ora diremo al nostro amico di mettere delle viti anche lì”. Ma non è finita qui, il conduttore Rai ha ammesso che la sua è una televisione artigianale, fai da te. “E’ bello essere sinceri con il pubblico se sente qualche rumore e non fingere”, ha concluso l’ex naufrago. (Continua dopo la foto)

La Ricciarelli imita Barbara D’Urso e Io e Te

A Io e Te, oltre a Pierluigi Diaco c’è anche Katia Ricciarelli che cura la posta del cuore. Nella puntata in onda mercoledì l’ex moglie di Pippo Baudo ha voluto parlare di lirica, ovvero la sua grande passione ma anche il suo lavoro. “Con il cuore, così come fa qualcuno di mia conoscenza”, sono state queste le parole della nota soprano.

A quel punto il padrone di casa ha riconosciuto immediatamente la citazione, replicando in questa maniera: “Ah, ma stai copiando Barbara D’Urso? Com’è che fai?”. Prendendo la palla al balzo, la cantante ha fatto il segno del cuore, gesto che Carmelita fa ogni volta che termina le sue trasmissioni e salita il pubblico e i suoi due figli. Alla fine Diaco ne ha approfittato per mandarle dei saluti.

Imbarazzo a Io e Te per la domanda di Katia Ricciarelli

Come accennato prima, nell’appuntamento di Io e Te in onda mercoledì 10 giugno 2020 era ospite Alba Parietti. Katia Ricciarelli è voluta intervenire durante l’intervista dicendo alla soubrette piemontese che secondo lei ha una storia con il fumettista Testasecca.

Ovviamente l’ex moglie di Pippo Baudo ha fatto una battuta. A quel punto il conduttore Pierluigi Diaco ha chiesto spiegazioni al diretto interessato che era leggermente imbarazzato: “Ma vi frequentate? Ma dategli il numero di Alba Parietti che qua scatta qualcosa”.