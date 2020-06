Chiara Ferragni, spunta un ragazzo nella foto di famiglia. Follower increduli: “Un altro figlio…?”

Pranzo di famiglia per la fashion blogger cremonese: la foto

Dopo un lungo periodo di lontananza dalla sua famiglia dovuta alla quarantena da Covid-19, nella giornata di mercoledì Chiara Ferragni ha raggiunto la sua famiglia. La nota fashion blogger cremonese che conta oltre 20 milioni di follower su Instagram ha pranzato coi suoi cari a base di lasagne. La moglie di Fedez si è recata della madre Marina Di Guardo immortalando il monto con uno scatto postato sul suo canale social.

Nella foto in questione la si vede insieme a colei che l’ha messa al mondo, la sorella Valentina e un ragazzo misterioso. E proprio quest’ultimo ha scatenato tanta curiosità dei da parte dei follower. Infatti sotto il contenuto in questione in tanti hanno chiesto chi fosse quel bel giovane. Nel prosieguo dell’articolo verrete a conoscenza della sua identità. (Continua dopo la foto)

Chiara Ferragni svela il mistero su IG: il ragazzo è suo cugino

Nel profilo IGdi Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è apparsa una foto che sembra proprio un bellissimo quadretto familiare. Tra i vari commenti apparsi sotto lo scatto, alcuni hanno chiesto espressamente chi fosse quel ragazzo, per caso è un altro figlio della donna?.

A risolvere l’arcano ci ha pensato la stessa fashion blogger cremonese. Subito dopo, infatti, attraverso delle Stories su Instagram, in cui ha documentato il pranzo, la moglie di Fedez ha specificato che si tratta di loro cugino, Aiman Di Guardo. In poche parole, una reunion familiare e pranzo fra congiunti.

Scaramucce interne tra Fedez e Chiara Ferragni

Era da tanto che il rapper Fedez non faceva ingelosire la moglie Chiara Ferragni. Nelle ultime ore l’ex giudice di X Factor si è voluto vendicare comunicandole di aver ricevuto dei mi piace su Instagram da parte della pop star internazionale Jennifer Aniston.

E per sottolineare l’accaduto, il cantante milanese ha buttato a terra i microfoni giocattolo del figlioletto Leone Lucia, gesto che ha fatto imbestialire la fashion blogger cremonese. Dopo un po’ è arrivata la rivincita della nota influencer. Infatti, In una Storia di Instagram si è recata in salotto e avvicinandosi alla sua dolce metà, imitando il suo gesto, ha buttato il microfono del ragazzino a terra.