Cecilia e Carlo, video esilaranti su Instagram, scappa un dettaglio imbarazzante: “Che schifo, sbavi…” (FOTO)

La storia d’amore tra Carlo e Cecilia è appena cominciata ed entrambi stanno condividendo il tutto attraverso dei video su Insatgram. In realtà, i due stanno insieme dal 30 aprile, considerando che la scelta è avvenuta in tale data, ma solo ora stanno rendendo pubblica la loro relazione.

Nelle ultime Instagram Stories della Zagarrigo sono apparse delle clip volte a mettere in evidenza dei semplici screzi da vita di coppia. Durante tali filmati, però, sono venuti fuori dei dettagli parecchio imbarazzanti.

I video esilaranti di Carlo e Cecilia

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Carlo si è trasferito a casa di Cecilia e i due stanno immortalando la convivenza attraverso dei video. Tra le varie clip, ne sono spuntate alcune davvero esilaranti, che stanno lasciando i fan senza parole. Nello specifico. tutto è cominciato nel momento in cui i due protagonisti hanno acquistato dei quadri da appendere nella casa. La ragazza ha dato al suo nuovo fidanzato l’arduo compito di assemblare l’oggetto per poi appenderlo, ma il giovane ha sbagliato tutto.

I due, quindi, hanno cominciato a rincorrersi per casa facendosi il solletico e stuzzicandosi a vicenda con epiteti abbastanza coloriti. Dopo poco, però, è stato immortalato un altro momento divertentissimo. Cecilia era seduta a tavola per chiacchierare con i fan e fare una delle sue solite sponsorizzazioni quando, improvvisamente, si è intromesso Pietropoli. L’ex tronista ha chiesto del caffè e la zia Zaga lo ha cortesemente invitato a provvedere da sé.

Il dettaglio imbarazzante

Carlo, allora, ha stuzzicato Cecilia per poi darle un bacio appassionato. Subito dopo, però, la Zagarrigo si è pulita le labbra con la mano ed ha accusato il suo fidanzato di sbavare troppo e di fare schifo per questo. Il ragazzo, però, non è sembrato infastidito dalle sue parole ed ha posto la questione sul piano dell’ilarità. Andando sul profilo dell’ex tronista, invece, ci sono dei contenuti in cui il protagonista non fa che prendere in giro la sua donna esortandola a svolgere faccende domestiche.

Insomma, da quanto emerso, sembra proprio che i due siano una coppia già perfettamente collaudata. Tra loro c’è sintonia e complicità e, inoltre, sembra anche che si completino molto a vicenda. L’ex corteggiatrice, infatti, ha ammesso che da quando sta con lei, Carlo è diventato un ragazzo solare e allegro, perdendo quell’aurea da persona burbera che lo contraddistingueva.