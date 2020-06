Michelle Hunziker travolta dalla tristezza: “Ti prego torna torna a casa…” [FOTO]

Michelle Hunziker nostalgica su Instagram

Tutte le sere i telespettatori di Canale 5 hanno modo di vederla al fianco di Gerry Scotti alla guida di Striscia la Notizia. Ovviamente stiamo parlando di Michelle Hunziker che, dopo mesi di convivenza con la figlia Aurora, il fidanzato di quest’ultima e l’amica sara, ora si è ritrovata la casa vuota. A sottolinearlo è stata la stessa soubrette elvetica attraverso un post su Instagram dove è apparsa nostalgica e triste.

Presa dalla malinconia, la moglie di Tomaso Trussardi ha scritto che la sua villa di Bergamo praticamente è vuota. Dopo la fine del lockdown, la primogenita e Goffredo Cerza hanno lasciato l’abitazione e tornati nel loro appartamento milanese. Tale scelta, però, ha lasciato un grandissimo vuoto alla professionista Mediaset.

Alla conduttrice svizzera manca la figlia Aurora Ramazzotti

Nella foto in questione, postata sull’account IG di Michelle Hunziker, mostra quest’ultima abbracciata alla figlia Aurora Ramazzotti che è molto sorridente. La nota influencer, attraverso i suoi canali social ha mostrato ai follower tutti i giorni di lockdown postando delle foto, dei video e realizzando delle dirette per tenere compagni a tutti coloro che la seguono. Ovviamente con lei era sempre presente il fidanzato Goffredo Cerza e la loro amica del cuore Sara Daniele, figlia del compianto Pino.

Per l’ennesima volta la conduttrice di Striscia la Notizia ha dato dimostrazione di essere legata alla primogenita e che tra loro non c’è solo un legame tra madre e figlia, ma anche di amicizia. In passato in tanti si sono lamentati del fatto che la soubrette svizzera ha un debole per la più grande dei suoi figli, mentre molto di meno per Sole e Celeste.

Michelle e la dedica social alla primogenita

Ormai è quasi un mese che è terminata la quarantena da Covid-19, di conseguenza Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno lasciato villa Trussardi. Michelle Hunziker ora si sente sola e per tal ragione nelle ultime ore le ha voluto fare una dedica postando una foto che le mostra insieme e al fianco la seguente didascalia: “Miss u… dopo questi mesi passati insieme con grande intensità…la casa è vuota senza di te Pupi…tornaaaaaaaaaaaaaa!”.

I suoi numerosi seguaci, come spesso accade, hanno apprezzato moltissimo l’iniziativa della professionista elvetica dimostrando alle due il loro affetto. In che modo? Lasciando sotto il contenuto in questione oltre 140 mila mi piace e centinaia di commenti. Ecco il contenuto: