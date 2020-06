Temptation Island, clamorosa indiscrezione: Filippo Bisciglia condurrà un’unica edizione mista tra nip e vip

Secondo alcuni rumors potrebbe esserci un’unica grande edizione del programma quest’anno a causa del coronavirus in cui ci saranno coppie famose e non. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island: un’unica grande edizione mista tra nip e vip

Fino a poche ore fa si è confermato l’arrivo di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Il programma di consuetudine va in onda all’inizio dell’estate e, infatti, da palinsesti televisivi, è previsto per martedì 7 luglio. Tuttavia, molti hanno dato per scontato che, come due anni a questa parte, a fine estate arrivasse anche Temptation Island Vip.

A conferma di questo il lavoro della redazione di Maria De Filippi che, nonostante il Coronavirus, sta facendo i casting sia tra le coppie non famose che tra i vip. Ebbene, in queste ore, però, è arrivata un’indiscrezione clamorosa da parte di TvBlog. Pare che ci sarà un’unica grande edizione mista tra nip e vip.

Stando al sito le registrazioni dovrebbero partire tra 10 giorni e in Sardegna ci saranno ben 8 coppie, metà non famose e metà vip. I protagonisti sarebbero già stati scelti, controllati e da tempo starebbero affrontando la quarantena (sia fidanzati che tentatori) in modo che poi non debbano rispettare la distanza di sicurezza. Che cosa ne pensate?

Le prime indiscrezioni

Ovviamente è molto difficile sapere quali coppie non famose parteciperanno a Temptation Island. Però, qualche indiscrezione sui vip è già uscita. Da qualche giorno pare che Antonella Elia e Pietro Delle Piane siano già prontissimi a mettere alla prova la loro relazione. Se l’avventura nel viaggio dei sentimenti dovesse andare bene allora si sposeranno.

Nel frattempo ci sono anche coppie che stanno rifiutando di partecipare al programma. È il caso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La modalità con cui viene messa alla prova una storia “non è il loro genere” e non vogliono stare separati ancora altro tempo. Anche l’attrice Jane Alexander ha detto di aver rifiutato la proposta.

Notizia delle ultime ore, invece, la partecipazione di un’altra coppia vip. Si parla di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ancora ci sono voci della partecipazione di Gemma Galgani e Sirius, ma questa è soltanto un’ipotesi dal momento che Uomini e Donne è finito e la loro frequentazione lasciata in sospeso agli occhi dei telespettatori. Voi che cosa ne pensate?