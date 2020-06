Belen e Stefano, la crisi è tutta una farsa? Spunta un dettaglio tra le loro IG Stories (FOTO)

Il gossip più interessante di questo periodo riguarda, sicuramente, la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia ha da poco fatto sapere di aver interrotto il loro matrimonio a causa di problemi ancora parecchio sconosciuti.

In queste ore, però, l’influencer Deianira Marzano ha messo in evidenza un dettaglio inequivocabile presente tra le Instagram Stories dei diretti interessati. Si tratta di contenuti che stanno mettendo in cattiva luce i due protagonisti.

Novità sulla crisi tra Belen e Stefano

Deianira ha sempre sostenuto che la crisi tra Belen e Stefano sia, in realtà, tutta una farsa. Secondo il suo punto di vista, la coppia avrebbe inventato questo gossip solo per creare un po’ di scalpore e per suscitare l’attenzione dei fan. A fomentare ancor di più questo sospetto sono stati alcuni movimenti strani sul profilo dei due protagonisti. Nello specifico, infatti, sia la Rodriguesz sia De Martino hanno pubblicato la stessa Instagram Stories, si tratta della canzone Depende.

Se i due non hanno più contatti tra loro per quale ragione hanno pubblicato lo stesso contenuto sui social. Per la Marzano questo vuol dire una sola cosa. Tra loro non c’è stato nessun tradimento, nessun problema di gelosia. Probabilmente ci sono state delle discussioni, ma nessun problema grave ed irreparabile. Pertanto, adesso starebbero facendo solo finta per tenere il gioco. (Continua dopo la foto)

La Rodriguez raggiante sui social

Naturalmente si tratta di insinuazioni, dato che sia Stefano sia Belen continuano a sostenere di essere in crisi. Ad ogni modo, la Rodriguez sembra essere molto più serena e tranquilla al momento. Dopo un primo momento di sofferenza mostrato sui social, adesso sta pubblicando contenuti molto più divertenti. In questi giorni, infatti, è tornata al suo lavoro e si è cimentata in degli shooting.

Tra un impegno e l’altro, però, ha trovato il tempo di chiacchierare con i fan e dare luogo a contenuti molto simpatici. Tra di essi ce n’è uno molto particolare che riguarda suo padre. Nello specifico, la modella ha chiesto a Gustavo quante volte alla settimana facesse l’amore. Il sessantenne, senza peli sulla lingua, ha ammesso di farlo due volte.

Tale risposta ha fatto scoppiare a ridere la showgirl, la quale non si aspettava una confessione così esplicita da parte di suo padre. La famiglia Rodriguez, però, è così, genuina e colorita, pertanto il video è stato pubblicato ugualmente.