Maria De Filippi ha fatto dei ritocchini estetici? La verità a Striscia la Notizia [VIDEO]

Maria De Filippi protagonista di Fatti e Rifatti di Striscia la Notizia

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda mercoledì 10 giugno 2020 è tornata la storica rubrica Fatti e Rifatti. Stavolta, sotto la lente d’ingrandimento del tg satirico di Antonio Ricci è finita la regina della tv italia: Maria De Filippi. Anche quest’ultima ha ricorso alla chirurgia estetica? A svelare l’arcano ci ha pensato il cosiddetto ‘scanner test’. A lanciare il servizio ci ha pensato Gerry Scotti che, essendo amico e collega di Queen Mary, rivolgendosi a Michelle Hunziker le ha detto che probabilmente non lo guarderà più.

Ma stavolta il programma di Canale 5 è rimasto praticamente a bocca asciutta. Il motivo? Ebbene sì, la moglie di Maurizio Costanzo è tutta al naturale, quindi non si è mai recata da un esperto plastico per farsi ritoccare qualcosa. E pensare che tempo fa si vociferava di qualche presunta punturina rivitalizzante sugli zigomi.

Maria De Filippi è tutta al naturale

Prima di mostrare al pubblico di Canale 5 i presunti ritocchini di Maria De Filippi, Striscia la Notizia, grazie alla voce narrante di Gerry Scotti ha dedicato un servizio ironico sulla conduttrice pavese. Inoltre è stato inserito un collage divertente del marito Maurizio Costanzo per rendere il tutto più simpatico. Ma alla fine dei conti, la padrona di casa di Uomini e Donne si è rifatta o no?

La risposta dello ‘scanner test’ ha dato esito negativo. Tempo fa sul web qualcuno aveva insultato la professionista, affermando che fosse ovvio che avesse fatto ricorso alla chirurgia plastica. Ma la replica della dirette interessata non tardò ad arrivare attraverso la pagina IG di Amici. In quell’occasione la donna disse che quella che sembrava ‘pelle tirata’ era solo del trucco. Riguardo i zigomi più gonfi, la De Filippi rivelò che era un po’ ingrassata. (Continua dopo il video)

Cambia Temptation Island: l’indiscrezione

Archiviata l’edizione 2019/2020 di Uomini e Donne, Maria De Filippi sarebbe già a lavoro per la nuova stagione di Temptation Island. Ma nelle ultime ore, stando al portale Tv Blog pare, per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che quest’anno non andranno in onda due versioni, ovvero la Vip e Nip. Sembrerebbe che ci sarà una specie di di fusione che verrà guidata da Filippo Bisciglia e non Alessia Marcuzzi.