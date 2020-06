Clizia incorvaia e Paolo Ciavarro dicono di no ad un programma televisivo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro scelgono la privacy

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente insieme, più felici che mai. I ragazzi si sono conosciuti ed innamorati durante il percorso al Grande Fratello VIP. Nessuno avrebbe mai immaginato di vederli insieme, soprattutto non felici quanto lo sono adesso.

Non appena il GF stava per arrivare al termine, è scattata la quarantena e a causa della pandemia Paolo Ciavarro è dovuto rimanere a Roma fino a qualche settimana fa. Poi ha raggiunto la Sicilia e al momento è ancora lì. I due però non vivono insieme, il padre della Incorvaia ha preparato un piccolo appartamento tutto per lui. La ragazza ha spiegato che è stato pensato soltanto per tenerlo lontano dalla figlia di 4 anni, per rimandare la conoscenza di qualche tempo.

Chiunque li avevo avvisati che fuori dal programma le cose sarebbero andate diversamente e che l’impatto con la realtà probabilmente avrebbe creato non pochi problemi. Invece le cose non sono andate così, ma al meglio. Davanti alle telecamere del reality erano molto più chiusi e restii a lasciarsi andare, da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia, hanno scoperto di essere totalmente diversi. Così di comune accordo hanno deciso di rifiutare la proposta di Maria De Filippi di partecipare a Temptation Island vip.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro cacciano via le cattive ipotesi e supposizioni delle malelingue

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rifiutando la proposta di partecipare a Temptation Island hanno scacciato via alla grande tutte le ipotesi delle malelingue secondo le quali stanno insieme soltanto per visibilità, per far parlare di sé.

Se così fosse avrebbero accettato immediatamente la proposta della De Filippi, invece hanno scelto di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Non hanno perso occasione per fare i complimenti a Maria De Filippi, aggiungendo che si tratta di una persona stupenda. Purtroppo però questo genere di programmi non appartiene a loro, non fa parte del loro modus operandi.

Rivelazioni piccanti, ecco i consigli dell’Incorvaia

Durante l’ultima intervista radiofonica, Clizia ha parlato della sua più grande passione, la moda. Poi l’argomento passione si è spostato a tutt’altro. Si è parlato della prima notte d’amore tra lei e Paolo. I due ragazzi in casa non hanno voluto vivere nulla che avesse a che fare con la fisicità. Quindi si sono concentrati sul conoscersi a livello caratteriale e mentale.

Dopo essersi ricongiunti, si sono dedicati alla passione e dopo tutto l’esperienza non poteva essere che unica e memorabile. Così Clizia ha consigliato a tutti coloro che stanno iniziando una storia d’amore, di dedicarsi prima alla conoscenza mentale, per poi dare il meglio di sé a livello fisico e goderne a pieno. Soltanto così a fondersi sono sia il corpo che la mente.