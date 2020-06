Lorella Boccia, è tempo di bebè? La ballerina è categorica

Lorella Boccia è Niccolò Presta, per adesso niente figli

Lorella Boccia, ha 29 anni, il marito ne ha 2 in meno, Niccolò Presta infatti ha 27 anni anche se sembra più grande di lei. I due ragazzi si sono sposati il primo giugno del 2019, quindi quest’anno hanno festeggiato il primo anniversario. Lo hanno fatto con una specie di seconda cerimonia romantica e con degli abiti nuziali, così hanno rinnovato le promesse ed i sentimenti.

Adesso ad un anno dalla celebrazione ha deciso di raccontare come è stata, cosa hanno vissuto ed il legame con il marito allora ed oggi. La ragazza, ballerina, conduttrice, ha parlato di un rapporto che la soddisfa al 100%, il feeling tra loro due c’è stato sin dal primo momento, oggi però cresce a vista d’occhio.

Il loro è un legame più che solido, oltre che puro e genuino. Sono innamorati l’uno dell’altra, tra loro non c’è interesse che vada oltre o che abbia a che fare con il materialismo. Lo scorso anno il matrimonio è stato bellissimo, dopo hanno passato il tempo a piangere, ovviamente non per il dolore ma per le forti emozioni che hanno provato, è stato qualcosa di veramente unico, di magico ed intenso.

Durante la quarantena non hanno avuto problemi, il feeling è cresciuto anche in quel caso, hanno avuto parecchi grattacapi, ma questi non hanno spezzato l’armonia. Anzi sono riusciti ad uscire fuori da questa brutta situazione ancora più innamorati di prima. D’altronde sappiamo che la quarantena è stata utile, ha messo a dura prova le coppie, unendo quelle vere e separando le false. Ad oggi sono sempre più convinti di voler stare insieme, ma per parlare di figli è ancora troppo presto.

Lorella Boccia, Presta è l’uomo che ogni donna vorrebbe avere al proprio fianco

Lorella Boccia afferma di fidarsi ciecamente del suo Niccolò, la quarantena con lui è stata bellissima, in genere non hanno molta tempo per stare insieme, in quell’occasione hanno avuto modo di condividere passioni, sensazioni, pensieri. 24 ore su 24 insieme.

Nel caso di Belen e Stefano è stato distruttivo, devastante, lei invece lo ripeterebbe con tutto il cuore. Lui è un uomo e buono, galante e gentile. Darebbe l’anima per difenderla e per difendere la sua famiglia. Vorrebbero tanto avere dei figli, se lo augurano perché avrebbero da dare tantissimo, ma per ora non è il momento.

No ai figli, Lorella non è pronta a rinunciare alla danza

Tra una battuta e l’altra Lorella afferma che devono ancora smaltire il matrimonio. In realtà la motivazione ha a che fare con il lato professionale. Lorella continua a praticare danza, vorrebbe diventare una conduttrice a tutti gli effetti, ma la gavetta è iniziata da poco tempo quindi prima deve vedere questo aspetto, poi potrebbe iniziare a pensarci seriamente.