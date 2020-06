Vittorio Sgarbi succede un putiferio in parlamento non aveva………… [VIDEO]

Vittorio Sgarbi, sospensione della seduta in Commissione Cultura alla Camera

Vittorio Sgarbi è sempre il solito, dopo aver partecipato alla seduta dell’audizione in Commissione Cultura alla Camera, è riuscito a creare non pochi problemi anche in Parlamento. La seduta infatti è stata sospesa durante il suo intervento perché non aveva alcuna intenzione di mascherina.

Poi Il critico d’arte ha spiegato di non indossarla volentieri perché ha la sensazione di essere stato imbavagliato. In realtà la mascherina ce l’aveva, ma la teneva con una mano, senza coprire né il naso né la bocca, quindi praticamente inutilmente.

Nei suoi confronti sono stati fatti diversi richiami ai quali Sgarbi ha replicato che non può indossare la mascherina perché ha una malattia che non glielo permette. Subito dopo è scattata la sospensione e anche in questo caso Sgarbi ha risposto che molto probabilmente, almeno secondo il suo sesto senso, questa storia della mascherina è un vero e proprio ricatto. Poi chiede a Miozzo se è necessaria, dato che il dottor Zangrillo continua a dire che l’epidemia è ormai giunta al termine. La verità dove sta?

Vittorio Sgarbi accusa i politici di aver preso in giro la popolazione italiana

Vittorio Sgarbi, è quindi arrivato al punto di lanciare accuse importanti e gravissime. Ha infatti affermato che il comitato tecnico-scientifico ha tutto tra le sue mani, la politica è sotto ricatto ed i politici di conseguenza con affermazioni del tutto errate hanno preso in giro e continuano a prendere in giro il popolo italiano. Si è scelto di bloccare tutto, per poi riaprire negozi, industrie, quando il paese è arrivato ad un punto di non ritorno.

La popolazione si è sentita presa in giro così il critico ha avanzato una proposta. Ha affermato che dopo aver confuso e rovinato gli italiani adesso è arrivato il momento di fare intervenire una commissione di inchiesta che si preoccuperà di chiarire tutto, per arrivare ad una verità, unica.

La richiesta di una commissione di inchiesta lascia tutti senza parole, i suoi follower lo sapevano già

Ha chiesto di poter leggere le fonti reali che hanno permesso di prendere decisioni forti e radicali distruggendo la vita di tutti. Proprio qualche giorno fa sui social aveva già annunciato di avere quest’idea, quindi chi lo segue sapeva che avrebbe chiesto l’intervento di una commissione di inchiesta per mettere un punto a questa storia.

D’altronde le affermazioni di Zangrillo non lasciano dubbi. Se il virus è giunto al termine, perché la popolazione deve continuare ad indossare guanti e mascherina?