Giuseppe Rizza ex giocatore juventino è gravissimo, i messaggi di Totti, Marchisio e Giovinco: “Non arrenderti!”

Giuseppe Rizza, un’emorragia cerebrale improvvisa ha sconvolto l’Italia

Giuseppe Rizza, ha soltanto 33 anni, ed oggi è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania perché colpito da un’emorragia celebrale. Il ragazzo ha indossato la maglia juventina giocando con la Primavera e partecipando alla Supercoppa italiana nel 2006. Ai tempi giocò accanto a grandi nomi come Criscito, Giovinco, Marchisio e De Ceglie.

Poi il ragazzo ha dovuto lasciare la squadra proseguendo la sua carriera nel mondo calcistico giocando nella Juve Stabia, nell’Arezzo, nel Livorno, nel Nocerina e nel Pergocrema. In questo momento giocava con la Rinascita Netina.

Come raccontano i familiari, improvvisamente giorno 5 giugno ha avuto un malore, è stato trasportato all’ospedale di Catania pensando si trattasse sicuramente di qualcosa di minore importanza. Invece si è scoperto il tutto, le sue condizioni hanno lasciato tutti senza parole, nessuno avrebbe potuto mai aspettarsi qualcosa di tanto grave. Il ragazzo è attualmente in coma farmacologico.

Giuseppe Rizza, tanti i messaggi di affetto dei suoi ex colleghi

Giuseppe Rizza ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto da parte dei colleghi. Il primo a scrivergli è stato Sebastian Giovinco che lo ha incoraggiato a svegliarsi invitandolo ad incontrarsi non appena sarà in grado di poterlo fare. Poi ha scritto anche il capitano del Genoa Criscito, parlando di lui come un ragazzo con tanta grinta. Per questo motivo non può che lottare anche contro questa dura battaglia che la vita gli ha messo davanti.

A seguire è arrivato anche il messaggio di Francesco Totti che gli ha fatto un grande in bocca al lupo. Stessa cosa di Diego Armando Maradona junior, Fabio Pisacane del Cagliari e Alessandro Bettega. Il mondo del calcio si è stretto attorno a lui, proprio come qualunque squadra fa prima di giocare una grande partita. Questa è la partita di Giuseppe, la più importante di tutte.

Quali sono le reali condizioni di salute del giocatore?

Purtroppo la sua situazione non è delle migliori. L’emorragia cerebrale si verifica quando avviene una improvvisa fuoriuscita di sangue nel cranio. Questo può essere causato da un trauma cranico oppure spontaneo quindi legato a cause mediche probabilmente sconosciute fino a quel momento.

Almeno per adesso i medici hanno mantenuto la prognosi riservata. Quindi non si vogliono sbilanciare sul suo stato effettivo. È certo che il ragazzo non sta bene e che purtroppo le sue condizioni sono davvero critiche e difficili. Si spera però che l’affetto, anche se virtuale, gli arrivi e possa aiutarlo a riprendersi in fretta per ricominciare la sua vita proprio da dove l’ha lasciata.