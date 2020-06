Il Paradiso delle signore replica 12 giugno: Luciano e Clelia fanno ingelosire Silvia

L’ultima puntata di questa settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 12 giugno, sarà particolarmente movimentata per Silvia. Marcello sarà sempre più immerso nelle corse dei cavalli e riceverà un aiuto inaspettato.

Umberto, invece, continuerà a corteggiare Flavia allo scopo di ottenere i suoi meschini obiettivi. Se il loro primo incontro romantico è stato interrotto da Riccardo, questa volta nessuno potrà ostacolare gli intenti del commendatore.

Spoiler 12 giugno: Marcello spiazzato da Roberta

Nell’episodio del 12 giugno del Paradiso delle signore vedremo che una visita spiazzerà Marcello. Roberta, infatti, deciderà inaspettatamente di raggiungere il Barbieri in caffetteria per parlargli di una decisione molto importante. La fanciulla metterà al corrente il giovane del fatto che ha intenzione di aiutarlo nel suo rischioso progetto. Marcello, infatti, ha intenzione di giocare tutto il denaro che ha vinto al totocalcio nelle corse dei cavalli.

Sicuro della sua vittoria, il giovane crederà che, in questo modo, potrà finalmente rilevare la caffetteria senza alcun problema. Roberta si mostrerà favorevole a questa iniziativa e il protagonista rimarrà spiazzato nell’apprendere tali intenzioni. Questo appoggio darà grande forza al Barbieri che, infatti, deciderò anche di confessare a Salvatore il segreto inerente il suo passato. Su di un altro versante, invece, vedremo che Umberto continuerà a portare a compimento il suo machiavellico piano.

Luciano si trattiene oltre l’orario al Paradiso delle signore

Il commendatore farà di tutto per attirare dalla sua parte. Il modo migliore per conquistare la sua fiducia gli apparirà quello di corteggiarla. Il loro primo incontro, però, si è rivelato un fallimento, dato che i due sono stati interrotti sul più bello dall’arrivo inaspettato di Riccardo. Quest’ultimo, però, stavolta deciderà di partire davvero per Cortina lasciando da soli i due protagonisti. Prima di andare via, però, il Guarnieri junior incontrerà Angela al Circolo.

La puntata del 12 giugno del Paradiso delle signore, poi, si concluderà con un colpo di scena per Silvia. Suo marito Luciano l’informerà del fatto che deve trattenersi al grande magazzino oltre l’orario di lavoro. Il motivo è legato alla necessità di portare a termine dei conteggi importanti. La donna, pur essendo a conoscenza delle motivazioni che spingono il ragioniere a fare tardi, verrà assalita da un dubbio. La sua unica preoccupazione sarà che il protagonista possa trascorrere del tempo da solo con Clelia. Per tale ragione, andrà allo shopping center e farà una scoperta che non si aspettava.