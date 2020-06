Gabriel Garko sarebbe in crisi con la persona alla quale è legato da anni e il sonoro no a Signorini

Gabriel Garko e la presunta crisi con la persona amata

Da qualche anno a questa parte Gabriel Garko non è presente sul piccolo schermo come in passato. Il noto attore e modello torinese ha scelto di dedicarsi ad altro e soprattutto vuole salvaguardare la sua vita privata. Una decisione che lo stesso ha evidenziato più volte nelle ultime interviste fatte a giornali e a programmi televisivi. Nonostante questo, il protagonista de L’Onore e il Rispetto è sempre al centro del gossip.

Ad esempio, nel nuovo numero del magazine Oggi si parla di lui e di una presunta crisi sentimentale con la persona alla quale è legato da molto tempo. Ricordiamo che Garko non ha mai voluto svelare l’identità anche se in tanti sospettano che si tratti del collega Gabriele Rossi. Inoltre, il periodico diretto da Umberto Brindani ha fatto sapere che il piemontese ha detto per l’ennesima volta no ad Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip.

Gabriel Garko dice no ai reality show

Pare che Gabriel Garko voglia stare lontano dai reality show, di conseguenza avrebbe detto di no sia al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che all’Isola dei Famosi. Il modello torinese in questi anni sta facendo tutto il possibile per salvaguardare la sua vita privata e soprattutto quella sentimentale. Quindi partecipare ad uno di questi due programmi violerebbe la sua sfera intima, cosa che lui non vuole assolutamente.

Ance senza l’attore, la produzione sta già lavorando per la quinta edizione del GF Vip che dovrebbe partire già il prossimo autunno guidato per la seconda volta consecutiva dal direttore di Chi. E proprio quest’ultimo di recente ha svelato qualche chicca dicendo che sta lavorando per un cast stellare.

Le confessioni di Alfonso Signorini sul GF Vip 5

In una recente intervista, riferendosi alla quinta stagione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha confessato di aver provinato già 40 personaggi del mondo dello spettacolo. Il direttore del magazine Chi, inoltre, ha reso noto che ci sono alcuni insospettabili che si sono fatti avanti per avere un posto nel reality show di Canale 5.

Le ragioni? Dopo aver visto la quarta edizione terminata lo scorso aprile con la vittoria di Paola Di Benedetto, a tali persone, farebbero di tutto per partecipare il prossimo settembre quando si riaprirà la famosa porta rossa di Cinecittà.