Il Segreto, puntate 15-20 giugno 2020: Pablo in gravi condizioni

Cosa succederà nelle puntate de Il Segreto nelle puntate dal 15 al 20 giugno 2020 in onda su Canale 5? Carolina sarà molto preoccupata per le condizioni di salute di Pablo, che peggiorerà ogni giorno di più. Dolores invece andrà nello sconforto più totale quando le verrà recapitata una nuova multa.

Tra Rosa e Marta sembrerà essere tornato il sereno, ma la gelosia di Rosa non la lascerà in pace. Proprio per questo, la giovane farà in modo che Adolfo la sposi al più presto. Inoltre, nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana, Francisca non si libererà dei suoi mal di testa, senza sapere che a causarli sono le tisane drogate da Isabel.

Il Segreto, spoiler puntate settimanali 15-20 giugno 2020

Negli episodi della soap opera in onda su Canale 5 la prossima settimana, Adolfo e Tomas proveranno a rendere più sicura la miniera dopo quanto successo a Cosme. Intanto, la rivolta degli operai non si placherà e la rabbia sarà tutta nei confronti di Isabel, colpevole di non aver ascoltato le loro richieste. Ignacio farà mettere degli uomini come guardiani della tenuta, così da proteggere la nobildonna.

Isabel sarà costretta a scendere a compromessi e così accetterà le richieste degli operai, che informeranno subito Matias della bella notizia. Continuando con le anticipazioni della soap opera Il Segreto, Alfonso, invitato a cena alla villa, informa don Ignacio che Isabel ha acconsentito al fidanzamento ufficiale dei loro figli. Nel frattempo, il giovane e Marta si avvicineranno ”pericolosamente” nella cucina della Casona, il che confermerà la loro attrazione.

Rosa ancora gelosa di Marta

Nelle puntate della prossima settimana de Il Segreto, Rosa capirà che sua sorella e Adolfo provano dei sentimenti reciproci e sarà così spinta a chiedere al fidanzato di sposarla il prima possibile. Nel frattempo, Dolores inizia uno sciopero della fame per attirare l’attenzione dei messi comunali, stanca delle continue multe che la stanno vessando. Purtroppo, le condizioni di Pablo peggioreranno. Accanto a lui ci sarà Carolina, che gli presterà tutte le cure possibili per farlo stare meglio.

Francisca non smetterà di avere forti emicranie e Antonita inizierà seriamente a preoccuparsi, non sapendo che la sua padrona sta avvelenando la Montenegro. Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 20 giugno 2020 inoltre, Raimundo sarà vicinissimo alla sua Francisca. L’Ulloa chiederà informazioni a Isabel che, ovviamente, gli dirà di non saperne nulla. Infine, Carolina riuscirà a portare Pablo nella soffitta della Casona, così da tener sotto controllo le sue condizioni.