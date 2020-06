Stefano De Martino rompe il silenzio, la confessione inattesa: “Quello che è accaduto…”

Stefano De Martino si confessa su TeleSette

Lunedì prossimo, 15 giugno 2020 Stefano De Martino insieme a Fatima Trotta condurranno una nuova edizione di Made in Sud. Una versione del tutto inedita, ovvero senza pubblico in teatro e niente vicinanza tra gli attori per via della pandemia da Covid-19. E a proposito d’emergenza sanitaria, il programma comico di Rai Due doveva prendere il via lo scorso marzo ma poi sappiamo benissimo cosa è accaduto.

Nel nuovo numero di TeleSette è contenuta una lunga intervista al ballerino napoletano che starebbe attraversando un periodo di crisi con l’amata Belen Rodriguez. Il professionista dopo una lunga gavetta ad Amici e altri programmi, ora è uno dei presentatori di punta della Rai con Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile. “Credevo di avere una direzione precisa. Quel che è accaduto dopo è stata una evoluzione inaspettata e mi ha reso felice”, ha asserito il padre di Santiago.

Il ballerino napoletano vorrebbe incontrare Renzo Arbore

Nonostante il grande successo che sta riscuotendo negli ultimi anni, Stefano De Martino continua a guardare il passato per capire gli sbagli commessi e migliorare sempre di più. Intervistato dalla rivista TeleSette il ballerino partenopeo ha confessato che il suo punto di riferimento è il grande Renzo Arbore.

Quest’ultimo è tornato sul piccolo schermo, precisamente su Rai Due con un nuovo programma, Striminzitic in cui vengono trasmessi contenuti tratti dai suoi archivi. Il marito di Belen Rodriguez spera che un giorno possa incontrarlo solo per stare al suo fianco e osservarlo lavorare da vicino. Nel frattempo il professionista è finito nuovamente nel calderone del gossip per una presunta crisi con la modella argentina.

Gli impegni professionali di Stefano De Martino

Intervistato dal noto periodico TeleSette, Stefano De Martino ha confessato anche questo: “Vorrei riqualificare il varietà, senza essere avanguardista e rispettando il passato”. Il ballerino napoletano ha replicato a coloro che sostengono la fine del varietà e gli attori comici di oggi non sono come in passato.

Oltre a condurre Made in Sud, ogni lunedì sera su Rai Due per sei settimane, il padre di Santiago in autunno sarà di nuovo al timone di Stasera Tutto è Possibile anche se al momento non si conosce la data esatta per via della pandemia da Coronavirus.