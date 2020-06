Regalo fastoso per il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: fuochi d’articio a Santa Margherita Ligure

La famiglia di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Come tutti ben sanno Silvia Toffanin da oltre vent’anni è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, vice presidente e amministratore delegato di Mediaset. I due sono innamorati più che mai anche se in tutto questo tempo non si sono mai sposati. A quanto pare la coppia sta bene così e non sente il bisogno di fare il grande passo.

A coronare questa favola la presenza di due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. E proprio il primogenito è stato il protagonista si una festa sfarzosa in occasione del suo decimo compleanno. I genitori gli hanno fatto un regalo che difficilmente dimenticherà. Do cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Lorenzo Mattia Berlusconi fa dieci anni

Senza ombra di dubbio Lorenzo Mattia, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ricorderà a lungo il suo decimo compleanno. Mercoledì sera, 11 giugno 2020 per l’occasione gli è stata organizzata una festa da parte dei genitori. Un party che non ha visto coinvolto solo loro quattro ma anche da tutti gli abitanti di Santa Margherita e dalla riviera di Levante.

Infatti il vice presidente e amministratore delegato di Mediaset ha deciso di far svolgere davanti alla loro meravigliosa villa di famiglia a Paraggi uno spettacolo di fuochi d’artificio. Quest’ultimo ha illuminato a giorno, per circa dieci minuti, l’intera riviera del Tigullio occidentale.

Il vice presidente Mediaset regala uno spettacolo pirotecnico al figlio

A quanto pare lo spettacolo pirotecnico in onore del piccolo Lorenzo Mattia è stato messo in scena dall’azienda genovese Setti Fireworks. Quest’ultima ha allestito il piano di lancio su una postazione in mare. Lo spettacolo si è svolto sulle note di alcuni brani di Michael Jackson, celebre artista apprezzato all’intera famiglia Berlusconi. Si è trattato di un party inedito rispetto agli altri anni.

Infatti, in passato in occasione del compleanno del primogenito della conduttrice di Verissimo, lei e il compagno gli organizzavano una festa cui invitava tutti i bambini di Santa Margherita nei giardini. Purtroppo a causa della pandemia da Covis-19 l’evento pubblico è stato annullato, regalando al figlio di dieci anni e agli abitanti di Santa uno spettacolo pirotecnico che ovviamente ha fatto piacere a tutta la comunità ligure.