Maria De Filippi snobbata da due famose coppie: il secco no e le ragioni del rifiuto

Maria De Filippi riceve due no per Temptation Island

Nelle ultime ore i vertici Mediaset hanno diffuso i palinsesti estivi 2020 e tra i vari programmi di Canale 5 appare anche Temptation Island che dovrebbe partire agli inizi di luglio. Stando alle indiscrezioni fornite da Tv Blog, il reality show dovrebbe inglobare anche la versione vip per via dell’emergenza da Covid-19. Quindi Filippo Bisciglia dovrebbe condurre la versione inedita prendendo il posto di Alessia Marcuzzi.

Nel frattempo iniziano a circolare i nomi delle possibili coppie, tra queste potrebbero partecipare Gemma Galgani e il suo giovane spasimante Nicola Vivarelli. Maria De Filippi, però, in poco tempo si è vista recapitare due clamorosi no. Il primo quello della neo coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 4, composta da Clizia Incorvaia e Paolo Civarro e l’altro quello di Lory Del Santo e Marco Cucolo.

Niente Temptation Island Vip 3 per Lory Del Santo e Marco Cucolo

Da settimane girava voce che Lory Del Santo e il suo toy boy Marco Cucolo potessero partecipare a Temptation Island Vip 3. Dopo varie voci, nelle ultime ore è stata la stessa opinionista di Barbara D’Urso a rivelare la veriàt. Intervistata dal magazine di gossip Nuovo, la produttrice di ‘The Lady’ ha asserito: “Per amore del mio Marco dico no alle proposte di Maria De Filippi…”.

Ma non è finita qui, infatti l’ex naufraga parlando col giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti, ha precisato anche: “Mi piace quel programma e trovo che sia anche molto interessante discutere e mettersi alla prova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma Tv senza di me: in mia presenza lui non si sente libero e non riesce a dare il meglio di se…”.

Marco Cucolo e la sua intenzione di partecipare al GF Vip 5

E se Marco Cucolo sembra non avere nessuna intenzione di partecipare a Temptation Island Vip 3 con la compagna Lory Del Santo, pare invece abbia delle idee differenti su un altro reality Show. Stiamo parlando della quinta edizione del Grande Fratello Vip che a settembre dovrebbe ripartire con Alfonso Signorini.

A tal proposito la fidanzata Lory Del Santo intervistata dal settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Gli piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip“. Il direttore di Chi accoglierà la proposta della regista ed autrice?