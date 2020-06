Sara Affi Fella: ecco quando partorirà e come stanno andando i preparativi per il bambino

L’ex tronista è sempre molto attiva sui social e parla volentieri della sua gravidanza. Ecco gli ultimi dettagli svelati sui social

Sara Affi Fella in attesa del primo figlio

Sara Affi Fella ha partecipato alcuni anni fa a Temptation Island con il fidanzato Nicola Panico, poi è diventata una tronista di Uomini e Donne. Nel villaggio lui non si era comportato molto bene ma lei lo aveva perdonato. Tuttavia, ha solamente finto di lasciarlo per andare nel programma di Maria De Filippi a guadagnare follower e soldi.

Dopo il suo percorso con tanto di scelta in Luigi Mastorianni, Nicola ha confessato ogni cosa. Ma Sara lo aveva già lasciato per intraprendere una relazione con il calciatore del Torino Vittorio Parigini. Alla scoperta dello scandalo anche lui l’ha lasciata e lei è sparita per mesi.

Quando è tornata ha ripreso le sue sponsorizzazioni e il suo lavoro da influencer e ha iniziato una storia con un altro calciatore: Francesco Fedato. Dopo un anno Sara ha dichiarato di aspettare un bambino e poche settimane fa ha detto che sarà un maschietto. In questi giorni ha condiviso qualche altro dettaglio.

Il parto e i preparativi

Sponsorizzando prodotti per i neonati, Sara ha risposto a qualche domanda degli utenti. L’ex tronista ha rivelato di essere appena entrata nel sesto mese di gravidanza, perciò il bambino dovrebbe nascere a settembre, anche se lei ha parlato di ottobre. Sara si è divertita molto nel prendere tutine, bavaglini, ciucci e giochi anche se in realtà le cose per l’arrivo del piccolo sono ancora in alto mare. Forse nascerà a Gozzano, in Piemonte, dove si è trasferita per amore.

Nel frattempo Sara non smette di condividere foto e video sui social con il pancione e con il suo compagno anche se entrambi hanno detto di non voler mostrare il bambino pubblicamente. Ad ogni modo, per il nome ancora nulla, la coppia non ha voluto rivelarlo, ma ha deciso di aspettare ancora un po’.

Accanto a tante persone che seguono Sara (ha quasi 900 mila follower) che lei ringrazia quotidianamente e con cui si scambia opinioni e consigli, ci sono ancora tante persone che non accettano quello che ha fatto a Uomini e Donne e continuano a criticarla e a insultarla. Ad ogni modo, dopo il brutto periodo, adesso sta cercando di andare avanti con la sua vita e lo stesso Nicola Panico si è detto felice per lei.