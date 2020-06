Beatrice Valli con la febbre a 40, su IG confessa la sua malattia: “Chi l’ha avuta lo sa…” (FOTO)

Pochissimo fa, Beatrice Valli ha pubblicato una Insatgram Stories molto preoccupante in cui ha detto di avere la febbre a 40. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di stare molto male e poi ha raccontato ai fan qual è la malattia di cui soffre.

Ricordiamo che la compagna di Marco Fantini ha appena partorito il suo terzo figlio, pertanto, è molto provata dall’allattamento e dalla vita da mamma di una famiglia numerosa. Il suo disturbo, infatti, è legato proprio a questa situazione.

Beatrice Valli spiega la causa della febbre

Beatrice Valli ha anticipatamente chiesto scusa ai fan se sarà assente per due o tre giorni a causa della febbre forte. Questa mattina ha cominciato a non sentirsi molto bene e la sua temperatura corporea è salita sempre di più fino a raggiungere i 40 gradi. La protagonista ha detto di sentirsi davvero uno straccio in quanto la causa di questo suo malessere è la mastite. Questo disturbo è legato all’allattamento al seno. Il problema è causato dalla penetrazione di batteri all’interno della mammella.

La ragazza ha anche detto che coloro i quali hanno sofferto di questo disturbo sapranno certamente quali fastidi e dolori comporta. Ad ogni modo, a seguito di questa confessione, i fan si sono molto spaventati dato che la temperatura ha superato di parecchio i gradi tendenzialmente associati a questa malattia. La Valli, però, ha voluto rassicurare i fan dicendo di aver cominciato già una cura. (Continua dopo la foto)

L’ex corteggiatrice rassicura i fan

A partire da questa mattina, infatti, il suo medico le ha consigliato una terapia da seguire allo scopo di risolvere quanto prima il suo problema. Naturalmente, Beatrice Valli dovrà monitorare attentamente la febbre nella speranza che cali quanto prima. La donna di Marco è consapevole che le aspettano giorni duri, per tale ragione ha informato i fan del fatto che sarà assente per un po’ di tempo dai social.

La sua pausa, però, è durata davvero poco, dato che subito dopo questo annuncio ha pubblicato subito un altro contenuto completamente slegato da questo argomento. Ad ogni modo, i fan l’appoggeranno anche in questa nuova sfida augurandole di guarire quanto prima. Ricordiamo che la Valli ha sofferto di alcuni problemi di salute anche lo scorso anno, sta di fatto che i medici le dissero che non poteva avere più figli. Fortunatamente, però, si sbagliavano.