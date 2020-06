J.K. Rowling dopo la polemiche sui trans la scrittrice ha subito degli abusi

JK Rowling, le rivelazioni della scrittrice britannica lasciano tutti senza parole

JK Rowling, divenuta famosa grazie al suo celebre racconto per adolescenti Harry Potter, che subito dopo aver avuto successo è diventato una saga, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni circa la sua vita privata. Ha raccontato di essere stata vittima di abusi domestici ed anche di aggressioni sessuali. Lo ha reso pubblico soltanto adesso in occasione di qualcosa di molto serio. La donna è stata accusata infatti di essere contro i transgender ed addirittura omofoba.

In realtà lei sa cosa vuol dire soffrire a causa di altri sia per parole che per gesti, quindi mai nella vita avrebbe potuto commettere un errore tanto grave andando contro qualcuno che ha subito tanto quanto lei. Non ne aveva mai parlato pubblicamente, perché non ha voluto fare vittimismo però è un personaggio pubblico da vent’anni, quindi in queste occasioni, sente di poter essere sincera e rendere pubblica qualunque parte di se. Per lei ricordare questo evento è traumatico, eppure dicono che parlarne possa essere un modo per superare gli shock.

JK Rowling, non tutte le donne sono donne….

JK Rowling ha ricevuto in pochissimi giorni miliardi di accuse a causa dell’affermazione inaspettata, tanto criticata. L’autrice infatti è finita nell’occhio del ciclone dopo avere affermato che le donne biologiche hanno le mestruazioni, di conseguenza coloro che non hanno il ciclo non possono essere considerate donne. Ha toccato un argomento rischioso ed infatti è andata malissimo.

Ciò che ha detto è ovviamente corretto se parliamo di scienza, non le si può dare alcun torto. La scrittrice ha ragione, ma la comunità transessuale come chiunque si sarebbe potuto aspettare, non l’ha presa bene accusandola di essere stata discriminatoria. Le scuse sono subito arrivate, ma nessuno sembra essere pronto a perdonarla.

La rivolta delle femministe contro l’ideologia di genere

Purtroppo questo è uno degli argomenti più delicati. Pochi giorni fa le femministe lesbiche hanno rivendicato il fatto di essere donne proprio come qualunque altra donna al mondo avente il ciclo. Hanno aggiunto che la sessualità non può essere ridotto all’ideologia di genere perché è qualcosa di molto più ampio ed importante.

E così La Rowling si è trovata tra le spine. Secondo i più ha scelto di fare un tentativo becero cercando di uscirne in modo pulito ripulendosi agli occhi del pubblico. Molto probabilmente non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, questa volta forse l’ha fatta grossa. Questa storia ha tutte le carte in regola per cambiare l’opinione pubblica sul suo conto.