Stefano De Martino spunta questo commento sotto la foto “Smettila di mandarmi messaggi!” (FOTO)

Sotto la foto spunta un commento, una fan dice a Stefano De Martino di smetterla di inviare messaggi, lei è la comica attrice e conduttrice Valeria Graci

Continua ad essere al centro del gossip Stefano De Martino, soprattutto per ora che è in crisi con la compagna Belen Rodriguez. Dalle ultime notizie si è appreso che la showgirl è rimasta a Milano. La Rodriguez pare abbia ripreso il suo lavoro e ha fatto nuovi shooting promozionali. A dimostrarlo sono le foto che pubblica spesso su Instagram.

Stefano è andato invece in vacanza con la sorella Adelaide e un amico. Tutti insieme erano in barca e hanno trascorso una giornata rilassante, magari per togliersi per qualche momento i pensieri con la moglie. La presunta crisi fra i due ha fatto sollevare molte critiche e un gran polverone mediatico. Sembra che la colpa di quanto è successo sia di De Martino e dei suoi presunti flirt.

Stefano De Martino un messaggio della Graci gli dice di finirla

Ancora non vi è certezza del presunto tradimento, ma i fan a solo sentirlo si sono infuriati. Stefano De Martino durante il fine settimana è tornato a Milano per vedere il figlio Santiago. Il piccolo era rimasto con la mamma nel loro appartamento situato nel cuore di Milano.

Il ballerino non è attivo su Instagram come Belen, ma ha postato sul social un video che lo ritrae al calar del sole durante la gita in barca. Stefano era solo e in quello scatto è apparso molto romantico. L’ex ballerino di Amici, attualmente anche conduttore di Made in Sud, ha subito conquistato 500mila visualizzazioni nel giro di pochi minuti. E non solo, anche tantissimi commenti positivi.

La Graci gli dice che è già impegnata

Fra i numerosi messaggi che gli sono arrivati per commentare il filmato ne è comparso uno che diceva di finirla di mandare messaggi subliminali. La fan ha specificatamente detto di non mandare messaggi allusivi perché lei è già impegnata. Gli ha anche detto di smetterla per non creare casini.

Il commento ha sorpreso tutti e si è capito perfettamente che è rivolto proprio a Stefano De Martino. Se qualcuno pensa che si tratta di un nuovo amore deve ricredersi. Infatti, colei che ha inviato il messaggio è la comica e attrice Valeria Graci. In realtà però il messaggio è ironico, ma qualcuno sicuramente ci ha creduto davvero!