Temptation Island Vip, la redazione contro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ‘Mai chiesto di partecipare’

La redazione del programma ha smentito la proposta fatta alla coppia. Ecco il comunicato ufficiale diffuso sui social

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: avevano detto di aver rifiutato Temptation Island

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un mese di sguardi, complicità, ore di chiacchiere, dubbi ed emozioni alla fine si sono decisi ad ammettere i propri sentimenti l’uno all’altra. Tuttavia, hanno avuto poco tempo per stare insieme dal momento che Clizia è stata squalificata e poi c’è stata l’emergenza legata al Coronavirus.

Adesso, dopo mesi, la coppia sta vivendo la loro storia d’amore in quanto Paolo è riuscito a raggiungere la Sicilia e stare vicino a Clizia. Ma la coppia, che in origine ha sempre detto di voler essere riservata e senza grilli per la testa, sta continuando a fare molto discutere. Prima per aver mentito spudoratamente a Barbara D’Urso fingendo un incontro dopo tre mesi, quando in realtà si erano visti il giorno prima. Adesso per quanto riguarda Temptation Island Vip.

Infatti, Clizia Incorvaia in una recente intervista radiofonica aveva detto di aver rifiutato la proposta di partecipare al programma nell’edizione vip. L’influencer aveva detto che non era il loro genere, il loro modus operandi, anche se avevano profonda stima in Maria De Filippi. Ebbene, la redazione ha smentito e non con un tono molto cordiale.

La redazione smentisce: nessuna proposta

Pochi minuti fa sul profilo ufficiale Instagram di Temptation Island è apparso un comunicato. La redazione si è trovata a dover smentire categoricamente quanto detto dalla coppia e, ovviamente, ripreso più volte dai vari siti di gossip.

La redazione ha scritto che, come ogni anno, si ritrova a leggere che personaggi più o meno noti dichiarano di aver rifiutato la proposta di partecipare. Questo può accadere e non c’è nulla di male in quanto loro continueranno ugualmente a fare il loro lavoro, ma per alcuni nomi fatti in questi giorni è giusto fare chiarezza.

Infatti, secondo la redazione, i nomi usciti in questi giorni sono tutti non veri, in particolare, quelli di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Loro non sono mai stati chiamati dalla redazione, la quale ha anche aggiunto una frase molto forte: “Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l’insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti“. Che cosa ne pensate?