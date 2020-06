Veronica Maya a “L’Italia che fa” pessima figuraccia, tutti se ne sono accorti

Non è passata certo inosservata la gaffe fatta da Veronica Maya a L’Italia che fa, la conduttrice ha fatto una pessima figuraccia

Veronica Maya è tornata in tv dopo quasi 2 anni di assenza e ha ripreso la conduzione del programma L’Italia Che Fa. La trasmissione va in onda da lunedì 1 giugno su Rai2 dalle ore 16.20, in seguito al programma di Detto Fatto della Guaccero. Il programma racconta il cuore grande del Paese tramite la solidarietà.

Le richieste di solidarietà giungono da tutte le parti della penisola, e in questo momento vengono incrementate dall’emergenza sanitaria. In un’intervista a VistoTv la Maya ha svelato che si tratta del progetto giusto e ha detto di essere felice di poterlo realizzare. La conduttrice ha detto di essere molto entusiasta ed è stracontenta di lavorare a questo programma.

Veronica Maya è tornata con L’Italia che fa

La Maya ha detto di aver condotto sempre programmi familiari e di non aver mai trattato tematiche frivole. Il suo programma L’Italia che fa è invece molto interessante e racconta in ogni puntata 4 storie dove vengono mostrati gli atti di solidarietà durante la pandemia. Nei racconti verranno coinvolti gli attori e il pubblico da casa.

Un imprevisto nell’ultima puntata andata in onda ha lasciato però tutti senza parole. La puntata, che è stata trasmessa Mercoledì 10 giugno, ha raccontato fra le storie una proveniente da Napoli. La città, ricca di storia e di cultura, considerata una delle più belle in assoluto del paese, è stata mostrata in un’altra posizione. La conduttrice, che aveva chiesto dove sarebbero andati con la prossima storia, si è vista rispondere che andavano a Napoli.

Un errore nella grafica visto da tutti

Da Napoli a parlare di Lucio Dalla il passo è stato breve e così la Maya ha cominciato a tessere le lodi di Caruso. La canzone, simbolo della discografia di Lucio Dalla, innamorato follemente di Sorrento e di Napoli, doveva avere come sfondo proprio la città campana. Invece, mentre Veronica parlava della città partenopea alla sue spalle la grafica la mostrava come se si trovasse nel Lazio.

Infatti, nella grafica Napoli appariva come se fosse poco a nord di Roma. Un errore che tutti hanno visto e che poi è stato commentato sui social dagli utenti che hanno parlato di una pessima figuraccia. Insomma, come è possibile che non sanno la posizione esatta delle regioni?