Federica Sciarelli perde la pazienza la giornalista sbotta in diretta

Perde la pazienza la conduttrice Federica Sciarelli, mentre era in diretta la giornalista sbotta e dice che non capiterà più di andare in onda in ritardo

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto Federica Sciarelli è sbottata in diretta e ha fatto un commento duro agli utenti. Ma cosa è successo? La puntata è andata in onda mercoledì 10 maggio e cosa rara è iniziata in ritardo. Si è trattato però di un ritardo minimo, appena di 10 minuti rispetto al solito, ma qualcuno si è lamentato.

In genere il programma della Sciarelli inizia alle ore 21.20, tuttavia in questa occasione è accaduto qualcosa che ha causato ritardo. Ma la colpa non è stata della Sciarelli, ma del programma precedente. Infatti, prima della trasmissione della Sciarelli era in onda il programma Vox Populi ed è durato un po’ di più. Il ritardo non è passato inosservato e sono stati tanti gli utenti che hanno protestato.

Federica Sciarelli ha iniziato il programma in ritardo

La trasmissione della Sciarelli alla fine è iniziata attorno alle 21.30 e la conduttrice ha detto di essere dispiaciuta, ma che non era colpa sua. Però ha rassicurato gli utenti che questo in futuro non capiterà più e che partiranno sempre puntuali.

Da qualche tempo circolano voci che vedono Federica Sciarelli pronta ad abbandonare Chi l’ha visto? per cimentarsi in un nuovo contest di approfondimento politico. Il nuovo programma dovrebbe andare in onda il venerdì sera, tuttavia per ora non ci sono conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata a Intimità la conduttrice aveva detto di assorbire in ogni storia il dolore di chi sta soffrendo. Di conseguenza, ogni tanto dice di voler cambiare trasmissione per stare un po’ più tranquilla.

La conduttrice perde la pazienza in diretta

E’ da tanti anni oramai che la Sciarelli è al timone di Chi l’ha visto, e ogni volta che racconta le storie è come se lei facesse parte della famiglia. Anche lei a volte sta in ansia e avendo anche un figlio è normale che quando non lo vede rientrare sta in pensiero. Anche il figlio le dice spesso che questo programma gli fa venire l’ansia, e afferma che la madre è sempre agitata.

La Sciarelli ha dato ragione al figlio per le sue parole, però lei non riesce ad essere insensibile alle storie che in ogni puntata racconta. La conduttrice si sente vicina alle famiglie che aspettano un figlio, un parente caro e per questo lei di sonni tranquilli proprio non ne ha.