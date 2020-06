DayDreamer, anticipazioni lunedì 15 giugno 2020: Sanem vuole derubare Can

Nuovo appuntamento previsto per lunedì 15 giugno 2020

Continua la programmazione della soap opera DayDreamer. Il primo appuntamento di mercoledì ha registrato un record di ascolti con circa tre milioni di telespettatori e il 20% di share. Dopo la prima settimana corta, data la messa in onda di solo tre episodi, inizia un’altra che partirà lunedì 15 per concludersi venerdì 19 giugno 2020.

Cosa accadrà la prossima settimana? A svelarlo sono le anticipazioni fornite in rete. Gli spoiler dicono che Emre chiederà all’ingenua Sanem di rubare un progetto a Can. Anche durante un viaggio di lavoro, la ragazza si troverà nella posizione di dover sabotare il bellissimo fotografo. Cosa accadrà dopo?

Sanem ha bisogno di soldi

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno rivelano che Sanem sarà sempre più determinata ad aiutare il padre e la madre a gestire il loro negozio. Emre Divit quando verrà a conoscenza del problema della ragazza dipendente dell’azienda di famiglia, le domanderà di spiare suo fratello Can, per poterlo rovinare dal punto di vista lavorativo.

Il protagonista della serie continuerà a chiedersi chi possa essere la misteriosa donna che al teatro ha scambiato per la sua fidanzata Polen. Al fotografo non sfuggirà un particolare, perché gli verrà in mente che la ragazza profumava di fiori di campo. Intanto Emre avrà ancora del risentimento verso il fratello.

Il secondogenito di Aziz ne approfitterà quando scoprirà che Sanem ha bisogno di soldi. Emre sarà disposto a darle un aiuto economico che le servirà per salvare la boutique dei suoi genitori. In cambio del denaro lei dovrà fargli avere delle notizie interessanti sulle campagne realizzate da fratello maggiore.

Sanem accetta il piano di Emre

Gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno svelano anche che Emre per convincere la new entry in azienda ad accettare la sua proposta gli dirà una grossa bugia. Ovvero che l’obiettivo di Can è quello di rovinare la società di famiglia per svenderla al miglior offerente. Nel frattempo, la sorella di Leyla, anche se con dispiacere, accetterà la proposta del suo superiore. Quindi la ragazza si intrufolerà nell’appuntamento dei Divit per impossessarsi dei documenti che Can non dovrebbe più trovare.

Il protagonista della serie appena si scontrerà a casa sua con la dipendente riconoscerà immediatamente il suo profumo e per tale ragione la farà sentire in forte imbarazzo. Nello specifico, Sanem lo troverà dentro Aziz mentre sta la doccia mentre si sta lavando. Colta in fragrante, la giovane si inventerà una bugia, ovvero che si trova lì per recuperare un oggetto di Emre.