Vittorio Feltri offende pesantemente Pierluigi Diaco “Stai sopra i Co……..ini”

Una battuta di Vittorio Feltri su Pierluigi Diaco gela il conduttore, gli ha praticamente detto che non lo sopporta e con parole abbastanza pesanti

Tutti conoscono Vittorio Feltri per la sua lingua tagliente e le sue battute hanno spesso scatenato molte polemiche. Dopo la frase detta sui meridionali e altre critiche che non manca mai di fare, il giornalista ha fatto una battuta di scherno nei confronti di Pierluigi Diaco.

Le parole di Feltri non sono passate inosservate e il giornalista ha gelato il conduttore con una frase poco carina. Pierluigi Diaco, che conduce al momento la trasmissione Io e Te su Rai 1, è stata la vittima della lingua tagliente del direttore editoriale di Libero. Feltri dal suo profilo Twitter si è scagliato contro l’atteggiamento che il conduttore ha avuto ieri nei confronti del suo bassotto Ugo.

Vittorio Feltri offende Pierluigi Diaco con una battuta poco carina

Come tutti sanno, il cagnolino è una presenza fissa del programma pomeridiano. A lui il conduttore ha anche ‘intitolato’ una rubrica dedicata agli animali. Feltri gli ha detto praticamente di lasciare in pace l’animale perché neanche lui lo sopporta. In realtà la battuta vera e propria è stata “gli stai sui coglioni“, un’offesa pesante indirizzata a Diaco.

Il giornalista bergamasco ha postato la sua critica dopo le 14, nel corso delle prime battute della trasmissione. In quel momento Diaco aveva appena iniziato la puntata di Io e Te e teneva il suo amico a quattro zampe tra le braccia. Per Pierluigi è una sorta di rito che compie in ogni puntata e infatti coccola il cane con la Ricciarelli.

Secondo Feltri il bassotto non sopporta Diaco

Dure le critiche di Feltri verso quella scena che giudica fatua. Secondo lui il bassotto non digerisce bene le coccole che gli fanno e magari non sopporta nemmeno Diaco e le sue moine. Qualche mese fa il giornalista è stato ospitato nella versione notturna di Io e Te. Nel corso dell’intervista ha parlato proprio della partecipazione del bassotto ma ne aveva parlato in maniera più carina. Feltri non era apparso infastidito da come si comportava Diaco.

Tuttavia, pensandoci bene, anche allora c’era dell’ironia nelle sue parole, che però non era stata avvertita. Infatti, Feltri aveva affermato di avere visto Pierluigi con un cagnolino meraviglioso e voleva che Diaco intervistasse il suo cane. Insomma, Feltri ha sempre da ridire!