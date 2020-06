Beautiful, puntata venerdì 12 giugno 2020: Hope lascia Liam

Puntuali come sempre le Anticipazioni di Beautiful della puntata di venerdì 12 giugno 2020. Centrale sarà ancora il triangolo amoroso tra Hope, Liam e Steffy. La giovane Logan, nonostante il marito abbia provato a dissuaderla, sarà intenzionata a lasciarlo definitivamente per intraprendere la sua nuova vita con Thomas e Douglas, sperando di esaudire l’ultimo desiderio di Caroline e fare da madre al piccolo.

Steffy resterà senza parole. Ora ha la possibilità di riprendersi Liam, spinta addirittura dalla stessa Hope, che la esorterà ad avvicinarsi all’ex marito per crescere Phoebe e Kelly. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Brooke inizierà a preoccuparsi sul serio di sua figlia, ormai nelle mani di Thomas.

Beautiful, spoiler 12 giugno 2020

Hope si convincerà che lasciare Liam sia la scelta giusta da fare sia per lei che per suo marito. Secondo la Logan Junior, ol suo posto è accanto a Steffy, Kelly e Phoebe. Hope non riesce a togliersi il senso di colpa per non aver dato figli a Liam, cosa che invece Steffy ha fatto. Inoltre, Douglas ha bisogno di una madre, ora che Caroline è passata a miglior vita. Thomas sarà al settimo cielo quando Hope gli comunicherà la sua decisione definitiva.

Steffy ha avuto modo di confrontarsi con Hope nella puntata di oggi 11 giugno di Beautiful. Hope ha riabbracciato Phoebe e la sua rivale in amore non ha potuto fare a meno di notare quanto feeling ci sia tra loro. Hope ha promesso a Phoebe che avrà tutto l’amore del mondo, dicendo a Steffy di essere una bravissima madre. Quanto durerà questa pace tra le due?

Hope decisa a lasciare Liam

Nella puntata di domani in onda su Canale 5 della soap opera Beautiful, Steffy e Hope continueranno a parlare dei rispettivi progetti. La Forrester ha avuto modo di schiarirsi le idee a Parigi, ritrovando la fiducia in se stessa. La sua felicità è accanto alle bimbe, anche se non ha un uomo che la protegga. Hope invece è delusa da se stessa e crede che possa fare qualcosa di buono solo stando accanto a Thomas per il bene di Douglas.

Le anticipazioni di Beautiful relative all’episodio che andrà in onda domani rivelano che Steffy proverà a far cambiare idea a Hope, nonostante provi ancora dei sentimenti per Liam. La Logan Junior tuttavia sarà irremovibile. Ormai, ha deciso che lascerà Liam per stare con Thomas e il piccolo Douglas, che tanto si è affezionato a lei.