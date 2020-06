Romina Carrisi lancia l’appello, grande paura per la figlia di Al Bano: vi prego aiutatemi…

Romina Carrisi in queste ore sta cercando do aiutare una famiglia disperata. La figlia di Al Bano, attraverso il suo unico mezzo a disposizione, ovvero i social ha lanciato un appello chiedendo aiuto ai suoi fan.

La giovane trentenne sa benissimo cosa significa perdere una persona cara e con un messaggio si è stretta attorno alla famiglia di Francesco Piscitilli, scomparso il 19 gennaio del 2020.

Romina Carrisi lancia l’appello sui social

Romina Carrisi grazie ai tantissimi follower che la seguono su Instagram da ogni parte d’Italia, si è stretta attorno al dolore e alla preoccupazione della famiglia Piscitilli. La giovane ha pubblicato la sua foto e un numero di telefono,chiedendo aiuto a tutti. Chiunque pensa di conoscerlo o lo veda può contattare suo fratello Miro, ha scritto la figlia di Al Bano. L’uomo che ha fatto perdere le sue tracce da gennaio 2020 ha problemi mentali e spesso viene visto in giro per Roma, nei pressi di Piazza di Spagna e Piazza Navona.

Romina Carrisi non ha potuto fare a meno di condividere il messaggio di Miro, ormai alla ricerca del fratello da sei mesi. La cosa certa è che Francesco è vivo e vaga solo per la Capitale. Molto probabilmente il dolore animato dalla scomparsa di Ylenia ha fatto in modo che i fratelli della giovane sviluppassero una nuova sensibilità nei confronti delle persone scomparse. Romina Carrisi ha subito condiviso l’appello seguito dal messaggio: “Mi sono accorta solo dolo della data… se lo vedete, scrivete a Mirko, suo fratello”. (Continua dopo la foto)

Il ricordo di Ylenia Carrisi

Romina Carrisi non ha mai parlato in modo diretto e sopratutto davanti alle telecamere della scomparsa di Ylenia. Sono pochi i ricordi che questa ha della sorella maggiore ma di sicuro li porta con se nel suo cuore. Sono trascorsi circa 26 anni, da quando la primogenita di Al Bano e della Power ha fatto perdere le sue tracce. Ad oggi continuano ad esserci tanti misteri attorno alla sua sparizione e proprio poche settimane fa una nota TV spagnola aveva lanciato un nuovo clamoroso scoop.

Secondo alcune fonti, la sorella di Romina vivrebbe a Santo Domingo e sarebbe sposata con un uomo di colore. Ovviamente, ad oggi, nessuno ne ha la certezza ma di sicuro possiamo affermare che nel corso di tutto questo tempo in tanti hanno solo voluto lucrare su tale disgrazia.