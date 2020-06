Beatrice Valli posta foto della piccola Azzurra ma le polemiche arrivano a valanga

Beatrice Valli, la rabbia dei follower nei confronti dell’ex corteggiatrice

Beatrice Valli ha partorito da poche settimane la sua piccola Azzurra, terzogenita, concepita con Marco Fantini dal quale ha avuto anche la seconda figlia, Bianca. Non appena è nata, sono arrivati tantissimi auguri da parte dei follower della coppia, tutti i fan e i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno dichiarato di essere felicissimi per loro. Ma adesso è il momento della rabbia e delle critiche: possiamo dire che la ragazza è stata totalmente travolta.

La valli ha pubblicato la foto della bimba su Instagram per mostrarla al mondo intero. I follower non si sono soffermati sulla bellezza della piccolina, ma su un dettaglio in particolare.

Sotto la foto ha scritto un messaggio ricco di affetto e amore nei suoi confronti. Dice che ricorda benissimo l’emozione di quando l’ha vista per la prima volta, lei è il risultato dell’amore, un vero e proprio miracolo. Fin qui tutto ok. Poi però ha aggiunto che la foto è stata scattata con uno smartphone Huawei P20 Pro. Ne ha approfittato per chiedere a tutti cosa pensano sia della qualità dello scatto, sia del cellulare. Ha chiuso il messaggio invitando i follower a partecipare alla diretta della sera, alle 21:30. (Continua dopo la foto)

Beatrice Valli, amore odio con i suoi fan ecco perché

Beatrice Valli ha scelto di informare i suoi follower di ogni dettaglio sia della gravidanza, che del parto che della sua vita. Molto probabilmente i follower la adorano proprio per questo, non ha segreti. Condividere tutto però non è sempre redditizio.

Stavolta per esempio è stato più che altro rischioso dato che la ragazza ha fuso due argomenti che in realtà non andavano confusi. C’è stato chi ha apprezzato il suo messaggio ma c’è anche chi ha trovato l’occasione giusta per accusarla di avere sempre usato i suoi figli per scopo pubblicitario.

I follower tolgono il like e la accusano di vendere l’immagine dei figli per soldi

Adesso ha fatto una cosa poco bella, ha usato la foto della sua bambina nata da appena un mese per sponsorizzare un telefono. Qualcuno addirittura scrive che inizialmente aveva messo il like alla foto, per poi toglierlo dopo essersi accorto dello sporco dettaglio.

Proprio come lei, sono in tante a fare la stessa cosa, per esempio Clio MakeUp, i Ferragnez che mettono continuamente in mostra la loro vita compresi i figli anche per far soldi. È vero che i followers sono super curiosi e vogliono essere informati di tutto ma ci sono dei limiti che vanno rispettati e mai oltrepassati. Adesso la strigliata è toccata a Beatrice, chi sarà il prossimo o la prossima?