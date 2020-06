Il Segreto spoiler 12 giugno 2020: Alicia non si arrende

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Segreto, della puntata di venerdì 12 giugno 2020. L’incidente in miniera ha sconvolto gli operai, già sul piede di guerra contro Isabel, responsabile di non aver dato loro retta in merito alle misure di sicurezza nella miniera. Purtroppo, nell’incidente ha perso la vita Cosme. Damian, il suo migliore amico, non ha intenzione di lasciar perdere e convincerà Alicia a fare qualcosa per vendicare il decesso dell’amico.

Nella puntata di domani della soap opera Il Segreto, Isabel sottovaluterà il pericolo, sebbene Ignacio la metta in guardia. Intanto, Matias si allontanerà da Alicia, deciso a recuperare il suo rapporto con Marcela per il bene di Camelia.

Il Segreto, puntata 12 giugno 2020

Nella puntata di domani, Alicia si rattristerà molto quando capirà che Matias non è più disposto ad essere il suo amante. La rivoluzionaria si farò convincere da Damian a progettare un piano contro Isabel. Intanto, tutta Puente Viejo si stringerà intorno agli amici di Cosme, morto tragicamente nell’incidente in miniera. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Damian avrà intenzione di farla pagare molto cara ad Isabel, da lui ritenuta responsabile della morte di Cosme.

Proseguendo con le anticipazioni della puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 domani 12 giugno 2020, Isabel verrà a sapere che gli operai, capeggiati proprio da Damian, vogliono vendicarsi. La nobildonna non sembrerà prendere la cosa sul serio. Matias proverà a placare gli animi, mentre Alicia e Damian fomenteranno la rivolta. Intanto, Francisca continuerà a stare piuttosto male, non immaginando che la Dos Visos le sta somministrando delle tisane con all’interno delle potenti erbe narcotiche.

Alicia rivuole Matias

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Antonita si preoccuperà dello stato di salute di Francisca Montenegro, sempre più debole e confusa. Anche la domestica è all’oscuro del piano della sua padrona Isabel, pronta a tutto pur di non far uscire Francisca dal padiglione. Nel frattempo, Dolores continuerà a lavorare incessantemente per far fronte al debito che deve pagare.

Infine, nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani, venerdì 12 giugno 2020, Alicia non si arrenderà davanti alla decisione di Matias di tornare con Marcela. La figlia di Encarnacion farà di tutto per riconquistare il suo amante, certo che accanto alla Del Molino non sia davvero felice. Matias, dal canto suo, proseguirà con il suo intento di restare fedele alla moglie, anche se l’attrazione nei confronti della bella Alicia sarà sempre molto forte. Riuscirà a mantenere la promessa?