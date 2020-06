Eleonora Rocchini disperata su Insatgram: “Mi è morto tra le braccia, se fossi arrivata prima…” (FOTO)

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato dei video su Insatgram poche ore fa in cui è apparsa disperata. La fanciulla, di recente, è finita al centro di un rumors che la vedrebbe nuovamente al fianco del suo ex Oscar Branzani.

Al di là di questo, però, la ragazza ha voluto condividere con i fan un’esperienza drammatica che le è accaduta ieri notte, mentre era sotto casa sua. La Rocchini è apparsa alquanto turbata e non ha potuto fare a meno di palesare tutto il suo malessere.

L’esperienza devastante di Eleonora

Esperienza devastante per Eleonora Rocchini, la quale si è disperata sui social nel raccontare quanto le è accaduto. Ieri sera, mentre tornava a casa, si è imbattuta in un gattino ferito. Il micetto aveva la zampa rotta, probabilmente causato da un incidente. La ragazza, allora, lo ha preso in braccio ed ha fatto di tutto per salvarlo. Ad un certo punto, però, il gattino ha cominciato a dimenarsi e le ha morso un dito. Dopo pochissimi istanti ha esalato l’ultimo respiro ed è morto tra le braccia della protagonista.

Questa mattina, quindi, la Rocchini è andata a seppellire l’animaletto e poi si è recata in ospedale. In seguito al morso ricevuto, infatti, il dito della fiorentina ha cominciato a gonfiarsi, per tale ragione è stata costretta a fare il vaccino per l’antitetanica. Non conoscendo le condizioni di salute del gatto, è stato necessario agire in questo modo.

La Rocchini, disperata, fa un appello

Dopo aver vissuto tutte queste peripezie, Eleonora Rocchini ha voluto condividere l’accaduto con i fan ed è parsa ancora disperata e provata. Lei stessa ha ammesso di non essere riuscita a dormire tutta la notte in quanto nella sua mente si è riproposta continuamente quella scena. I dubbi e i sensi di colpa hanno cominciato ad assalire la fanciulla, sta di fatto che ha cominciato a pensare che se fosse arrivata un attimo prima, forse sarebbe riuscita a salvarlo.

Stando alla ricostruzione dei fatti effettuata dai medici, pare che il micio sia stato investito ed abbia riportato diverse fratture alle costole. Pertanto, l’intervento dell’ex corteggiatrice non è servito a salvargli la vita. Eleonora ha voluto condividere quest’orribile esperienza per spronare le persone ad aiutare sempre gli animali in difficoltà perché, purtroppo, ce n’è sempre bisogno.