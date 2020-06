Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island VIP?

Dopo la porta rossa della casa del Grande Fratello VIP, per Antonella Elia potrebbero aprirsi le porte di un altro reality di successo. L’ex gieffina, infatti, potrebbe far parte, insieme al fidanzato Pietro Delle Piane, del cast di coppie di Temptation Island. Quello che tutti i telespettatori conoscono come il reality del sentimento, infatti, sta per tornare su Mediaset. Dovrebbe andare in onda a luglio.

Il cast della nuova edizione, quindi, è praticamente quasi formato e a quanto pare ci sono buone possibilità che Antonella Elia sbarchi in quel di Sardegna. Naturalmente nulla è ancora stato confermato in maniera ufficiale ma per la coppia sarebbe un ulteriore banco di prova per un amore già provato dall’esperienza al GF VIP.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, una coppia che sa bene come far parlare di sé. All’interno del GF VIP, a causa di un presunto tradimento con Fiore Argento, la coppia era quasi scoppiata per poi, ritrovarsi al meglio una volta che l’ex valletta di Mike Bongiorno è uscita dalla casa. Ed oggi, se partecipassero realmente a Temptation Island VIP sarebbe indubbiamente un colpaccio per il reality targato Mediaset.

L’uso del condizionale, comunque, è d’obbligo dal momento che la coppia non ha ancora dato una conferma a queste voci che, nel frattempo, si fanno sempre più insistenti. D’altra parte, per una relazione un po’ particolare come quella che lega Antonella Elia al suo Pietro, bisogna pensarci bene prima di approdare in quel dell’Is Morus Relais. Un passo falso, un’occhiata di troppo, atteggiamenti equivoci potrebbero scatenare la Elia di cui abbiamo già intravisto alcuni scorci caratteriali.

Altre possibili coppie

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, naturalmente, non saranno gli unici a sbarcare in Sardegna. Secondo alcune voci, a far loro compagnia potrebbero esserci Francesco Sole e Giulia Cavaglià, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e, non è affatto esclusa, anche per quest’edizione, la partecipazione di una delle coppie formatesi a Uomini e Donne.

Sono in tanti, al momento, a propendere per la coppia formata da Giovanna Abate e Sammy Hassan ed altrettanti sono coloro che vorrebbero a Temptation Island anche Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Mentre per i primi non si hanno ancora conferme, pare che i secondi abbiano già deciso di non prendere parte al reality. Quasi certamente sarebbe una scelta prematura dato che i due, probabilmente, non si ritengono ancora una coppia.