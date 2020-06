Uomini e Donne, arriva l’inaspettata decisione di Sammy Hassan

Inaspettata decisione di Sammy

I telespettatori di canale 5 hanno assistito alla scelta di Giovanna Abate, tronista di Uomini e Donne. Nonostante il programma abbia avuto una battuta d’arresto a causa della pandemia, la giovane è riuscita a portare avanti le conoscenze. Il merito è stato della redazione che ha saputo gestire la situazione nel migliore dei modi.

Con le giuste precauzioni ha permesso ai partecipanti di tornare nello studio per continuare il percorso sentimentale intrapreso. Giovanna ha sempre mostrato un particolare interesse per Sammy Hassan al punto tale da sceglierlo. Ora sono una coppia a tutti gli effetti, ma entrambi hanno deciso di mettersi alla prova nella prossima edizione di Temptation Island. Molti utenti social si sono lamentati per l’evidente voglia di visibilità.

‘Non si conoscono per niente, che delusione’

L’inaspettata decisione di Sammy e Giovanna ha colto tutti alla sprovvista, dal momento che sono usciti da poco da UeD. Di solito al reality delle tentazioni partecipano coloro che dubitano del proprio amore, alimentato nel corso del tempo.

Sicuramente per loro sarà un’esperienza difficile perché mancano i giusti presupposti. I più scettici sostengono che lo facciano per non finire nel dimenticatoio. Tuttora sta ricevendo delle critiche sul web per aver illuso Davide Basolo, colui che si è presentato con una maschera. Pur consapevole dell’esito, ha voluto lottare fino alla fine aggrappato alla speranza. Quando è tornato dietro le quinte dopo il rifiuto, non ha nascosto le lacrime. Il pubblico di Maria De Filippi ha apprezzato la sua arte di corteggiamento, dunque ha chiesto a gran voce il trono a settembre.

Secondo voci di corridoio sembra che rivedremo anche Alessandro Graziani, il corteggiatore che si è eliminato di sua spontanea volontà. Anche Giulio Raselli ha espresso un parere negativo su Giovanna, in quanto l’ha paragonata a Gemma Galgani. Sia l’una che l’altra si focalizzano sulle persone sbagliate e cercano costantemente delle attenzioni. Crede che i due non supereranno la prova del villaggio.

‘Per loro non valgono le regole?’

E’ arrivata un’altra critica per Giovanna a Sammy per delle foto con baci e abbracci. Non essendo congiunti, non dovrebbero mostrarsi così sul web. Ragion per cui qualcuno ha avuto da ridire. In realtà hanno dimostrato la negatività al Coronavirus con un’autocertificazione, quindi hanno potuto ignorare il distanziamento sociale. Ha precisato ciò l’influencer Amedeo Venza, il quale ha augurato il meglio sia a loro che alle nuove coppie.