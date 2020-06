Diana Del Bufalo ritorna su Instagram, l’appello ai fans (Video)

Diana Del Bufalo era letteralmente scomparsa da Instagram alcuni giorni fa. A scatenare la sua rabbia e, quindi, la sua decisione di cancellarsi dai social erano stati gli haters che l’avevano presa di mira in maniera anche abbastanza pesante. Nelle ultime ore, però, i fans hanno avuto una gradita sorpresa.

Il profilo di Diana Del Bufalo è tornato attivo e la ragazza ha pubblicato un video con un appello a tutti. Un appello che le nasce dal cuore ed il cui intento è quello di chiedere ad ognuno dei suoi fans di rispettare i pareri altrui seppur contrastanti con i propri. Naturalmente non sono mancate le scuse per l’atteggiamento avuto. Cos’ha detto l’attrice romana? Vediamolo.

Le scuse social di Diana Del Bufalo

Alcuni giorni di lontananza dal mondo dei social sono certamente stati utili per Diana Del Bufalo che ha riattivato il proprio profilo Instagram con la consapevolezza, innanzitutto, di dovere delle scuse ai suoi fans. Per farlo ha postato un video con un discorso, anche abbastanza lungo, i cui punti salienti, però, possono arrivare dritti al cuore di tutti. “Mi volevo scusare tantissimo” dice la ragazza tra le altre cose “con alcune persone a cui ho risposto in maniera scortese e rabbiosa”.

Diana Del Bufalo si è poi aperta ad una confessione: da diverso tempo soffre di una rabbia repressa causata da un evento drammatico per il quale sta seguendo una terapia psicologica. “Non è una scusa”, ha sostenuto, ribadendo di essere molto dispiaciuta se qualcuno piò essersi sentito offeso.

L’appello ai fans

Una volta apertasi con i fans e chiarito la rabbia che, a volte, la porta a reazioni eccessive, Diana Del Bufalo ha voluto fare un vero e proprio appello a chi la segue. “Oggi si vuole troppo l’uguaglianza” ha detto, proseguendo “io invece volevo soffermarmi sulla diversità, perché la diversità è la cosa più preziosa che possiamo avere”. L’attrice sostiene che tutti dovremmo avere più tolleranza nei confronti di chi la pensa diversamente evitando di giudicare in fretta.

Questo è il motivo per cui Diana Del Bufalo ha affermato di essere stata bene in questi pochi giorni lontana da Instagram. L’idea di non essere sempre sottoposta al giudizio altrui l’avrebbe aiutata a vivere meglio. Un messaggio finale, poi, è rivolto a chi l’ha pesantemente attaccata “Probabilmente avevate le vostre ragioni per essere arrabbiati” ha detto. Insomma, la tempesta pare essere passata, almeno per il momento.