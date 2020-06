Silvia Provvedi, pronta per il parto, fa una rivelazione speciale

Silvia Provvedi è ormai vicinissima al traguardo più importante della sua vita. La ragazza, infatti, è al nono mese di gravidanza e sta per dare alla luce la sua prima figlia. Proprio in questo momento particolare, la giovane ex gieffina ha voluto fare delle rivelazioni speciali in merito a quello che sarà il futuro della sua piccola Nicole.

Ad essere interessata a pieno titolo nella vita della bambina sarà, oltre ai genitori, anche Giulia Provvedi, sorella gemella di Silvia. Tra le due ragazze esiste un legame molto speciale e proprio per questo la bionda de Le Donatella sarà parte integrante nella vita della nipotina. Cos’ha detto Silvia Provvedi in merito? Ecco le sue parole.

Silvia Provvedi, una gravidanza per due

La piccola Nicole, questo è il nome che Silvia Provvedi ha scelto di darle, è ormai pronta per venire al mondo. Il parto, infatti, avverrà tra pochi giorni. Nell’attesa della magia del momento in cui potrà finalmente stringere a sé sua figlia, la cantante ha rivelato che questa gravidanza è stata doppiamente speciale perché vissuta in strettissimo contatto con la gemella Giulia.

Proprio con lei, Silvia Provvedi ha condiviso tutte le emozioni, le attese, le paure legate alla prima gravidanza. A quanto pare, però, il ruolo di Giulia non finirà qui. “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis“ ha dichiarato la ragazza durante un’intervista al settimanale Oggi. Poi ha proseguito “Sarà anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”. Insomma, è chiaro che Giulia Provvedi sarà una seconda mamma per la piccola.

Una vita felice

Dopo la rottura con Fabrizio Corona e le relative sofferenze, Silvia Provvedi sta vivendo una vita felice. Il padre della bambina, l’imprenditore Giorgio De Stefano, è sempre accanto a lei e non vede l’ora, anche lui, di poter stringere sul petto il frutto del suo amore con Silvia. Un amore, tra l’altro, molto forte quello che c’è tra i due sin dal momento in cui si sono conosciuti. Il primo incontro era avvenuto prima che Le Donatella entrassero al GF VIP nel 2018.

Una conoscenza, dunque, molto recente che, però, si è trasformata subito in passione e amore, e la piccola Nicole ne sarà la testimonianza. Silvia Provvedi ha poi saputo che il compagno potrà assistere al parto. Sia lui che la sorella Giulia, quindi, le staranno accanto in quello che sarà uno dei momenti più belli della sua vita.