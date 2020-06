Stefano De Martino ha un’amante? Spunta il nome di Valeria Graci, ma è un equivoco [FOTO]

Impazza il gossip su Stefano e Belen

Da qualche settimana sul web e sulle varie riviste non si parla altro che della possibile crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Una notizia di gossip che ha scatenato una serie di reazioni da parte dei fan della coppia e sono iniziate a circolare dei rumors che hanno dell’incredibile. Al momento la soubrette argentina e il ballerino napoletano hanno confermato che stanno passando un periodo di difficoltà dal punto di vista sentimentale.

Mentre tutto il resto, ovvero di probabili tradimenti e liti nel cortile del palazzo sono solo indiscrezioni lanciate da giornali e non c’è nulla di fondato. Ma nelle ultime ore alcune agenzie stampa l’hanno sparata davvero grossa. Qualcuno ha messo in giro la voce che forse si sarebbe fatta viva la presunta amante del conduttore di Made in Sud. Purtroppo, per lui, non ha lanciato nessun scoop ma solo preso una cantonata.

Assurda fantasia su De Martino

Stefano De Martino è tornato a condividere su Instagram e il contenuto in questione ha ricevuto migliaia di reazioni, tra likes e commenti. Tra questi ne è spuntato uno di Valeria Graci, l’attrice comica, conduttrice ed imitatrice a Striscia la Notizia che conosce perfettamente il ballerino partenopeo.

La donna, per via della confidenza che ha con lui, sotto lo scatto ha scritto in modo ironico di smetterla di mandarle messaggi subliminali perché lei è già impegnata. Ma le parole della professionista sono state travisate capendo fischi per fiaschi. In pratica qualcuno ha voluto capire che l’ex volto di Zelig fosse l’amante del compagno di Belen Rodriguez. (Continua dopo il post)

Cosa sta accadendo realmente tra Stefano e Belen?

È ormai ufficiale che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non scorre buon sangue. Tra i due è accaduta qualcosa di forte che nessuno dei due vuole svelare il motivo. Ora resta da capire se il ballerino napoletano e la soubrette argentina riusciranno anche stavolta a superare la il loro periodo no, oppure se ci sarà un nuovo addio.

Ricordiamo che la coppia è tornata insieme nella primavera del 2019 dopo tre anni separati. E pensare che prima del lockdown da Covid-19, nelle varie interviste i diretti interessati parlavano di possibile matrimonio e allargare la famiglia.