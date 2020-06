Massimo Giletti scatenato asfalta Fabio Fazio e Barbara D’Urso

Massimo Giletti è tra i conduttori televisivi più amati dai telespettatori italiani. La sua è una fama di giornalista serio e preciso a cui, proprio per questo, La 7 ha affidato il delicato compito dell’informazione in diretta durante il Coronavirus. Di quest’esperienza ha parlato Giletti nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera.

Massimo Giletti ha parlato, sì, di quest’esperienza ma ha anche lanciato diversi attacchi ad altri nomi noti della televisione e della politica italiana. Tra tutti Zingaretti, Giorgia Meloni ma soprattutto, i colleghi Fabio Fazio e Barbara D’Urso. Giletti non c’è andato leggero e li ha duramente asfaltati. Vediamo cos’ha detto nel dettaglio.

Massimo Giletti ai tempi del Covid-19

Fare televisione ai tempi del Covid-19 non è stato e non è semplice. Questo valeva soprattutto nel momento della vera emergenza, quello del lockdown. Informare correttamente i telespettatori, a quel punto, era un’esigenza fondamentale da cui non era possibile prescindere. Massimo Giletti lo ha fatto con Non è l’Arena ed è stato tra i pochi che ha condotto rigorosamente in diretta la propria trasmissione.

Il tutto, naturalmente, con le limitazioni legate all’emergenze in corso. Per il futuro si parla già di un possibile ritorno da mamma Rai anche se non vi sono conferme ufficiali per il momento. “Io sono un po’ anarchico” ha detto Massimo Giletti. Poi ha proseguito “Vado controcorrente. Nella liturgia televisiva questo viene spesso criticato, ma ho un pubblico che mi segue per quello che faccio. Il mio obiettivo è raccontare la verità“. Obiettivo che, visti i risultati, è stato pienamente apprezzato.

Gli attacchi a Fazio e alla D’Urso

Massimo Giletti ha poi dedicato una fetta della sua intervista alle polemiche politiche che l’hanno interessato e ai giudizi su Fazio e D’Urso, altri due conduttori andati in onda in diretta durante il Covid-19. A chi lo ha accusato di aver ospitato più esponenti della destra che della sinistra “I politici di sinistra fanno scelte diversi da quelli di destra che tendono ad andare più spesso in televisione”.

Su Fabio Fazio, Massimo Giletti ha detto “Ha tantissimi meriti e un modo di fare tv diverso dal mio. Io faccio inchieste lui fa intrattenimento“. E su Barbara D’Urso? Anche con la conduttrice di Live: Non è la D’Urso non ci è andato leggero. “È un tesoro per Mediaset” ha confermato, per concludere “è una stacanovista straordinaria. Il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità“.