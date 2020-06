Nicola Vivarelli vola a Torino, è andato a trovare Gemma?

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani hanno lasciato Uomini e Donne, giunto a fine stagione, con la promessa di frequentarsi fuori. La conoscenza tra i due, quindi, dovrebbe proseguire all’esterno dove, pare, siano anche stati paparazzati insieme per le vie di Roma. Nelle ultime ore, però, il giovane ufficiale della Marina è volato a Torino.

A comunicare di trovarsi nel capoluogo piemontese è stato Nicola Vivarelli in persona pubblicando alcune Storie su Instagram. In base a quanto sostenuto, il giovane non sarebbe da solo ma con alcuni amici. Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: il 26enne toscano è andato a trovare Gemma Galgani dato che questa vive proprio a Torino?

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, la loro “storia”

Definire con il termine storia ciò che è nato, o sta nascendo, tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani non è propriamente corretto. I due partecipanti di Uomini e Donne, infatti, si stanno frequentando al di fuori degli studi di Cinecittà ma lo stanno facendo con la consapevolezza di non essere ancora una coppia. D’altra parte, ricordiamolo, l’ultima puntata in studio non è andata proprio benissimo. I due, infatti, hanno avuto un piccolo diverbio a causa della serata trascorsa in hotel.

In quell’occasione, lontano dalle telecamere, Nicola Vivarelli non avrebbe baciato Gemma facendosi etichettare, di nuovo, da Tina Cipollari come “bugiardo e finto”. Dal canto suo, nemmeno Gemma aveva baciato il ragazzo adducendo la “scusa” della paura del Coronavirus. Insomma, i due sono usciti dalla trasmissione con alcuni chiarimenti da fare. Li avranno fatti? Probabilmente sì dato che anche la mamma del giovane si è esposta in merito.

Nicola a Torino per Gemma

Nel momento stesso in cui Nicola Vivarelli ha postato le foto a Torino, era certo che tutti i fans si sarebbero chiesti se fosse in città per vedere Gemma o meno. Possibile che il giovane si rechi nella città dove vive la donna che dice di volere al suo fianco e che, poi, all’atto pratico, non la vada nemmeno a trovare? Più che una curiosità per sapere se Nicola e la Galgani si sono visti, si tratta forse di una curiosità di sapere come sta andando tra loro.

Nicola Vivarelli ha fatto intendere di trovarsi nella città piemontese in compagnia di amici ma non è stato chiaro sui motivi che l’hanno spinto a fare questo viaggio. Se, poi, ha visto Gemma lo sapremo presto. La Galgani non mancherà di dirlo!