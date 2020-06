Uomini e Donne, Davide Basolo sarà il prossimo tronista?

Uomini e Donne ha concluso la stagione da meno di una settimana e già si fa un gran parlare di quelli che potrebbero essere i protagonisti della prossima. A settembre, infatti, il dating show tornerà in onda si spera con meno restrizioni rispetto a quelle a cui abbiamo assistito ultimamente. Tra i nomi dei possibili tronisti circola insistentemente quello di Davide Basolo.

Il ragazzo, giunto in trasmissione per corteggiare, dapprima con una maschera, Giovanna Abate non è stato scelto dalla ragazza. Davide Basolo, alias l’Alchimista, però, ha conquistato il cuore di molti e proprio per questo potrebbe essere tra i prossimi tronisti della trasmissione. Cosa si dice davvero in giro? Vediamolo.

Davide Basolo, un no difficile da digerire

Il coinvolgimento di Davide Basolo nei confronti di Giovanna Abate era evidente a tutti. Non che fosse innamorato, troppo presto per l’amore! Però, una cosa è certa: con la bella Giovanna il ragazzo avrebbe voluto vivere una bellissima relazione. Alla non scelta, in effetti, è seguito una dichiarazione molto toccante di Basolo. Giovanna, sostiene, gli piaceva davvero ed averla persa è come se un pezzo del suo cuore fosse andato via con lei. Nessun rimpianto, comunque sia andata!

Un “no” difficile da digerire nonostante i pronostici fossero tutti a favore di Sammy Hassan che poi, in effetti, è stato la scelta di Giovanna. L’educazione, il rispetto, la compostezza, il modo di essere sincero e spontaneo di Davide Basolo, però, ha fatto breccia nel cuore di tanti, sia in studio (Maria De Filippi in primis) che al di fuori. I telespettatori del dating show, infatti, hanno sofferto da casa per la non scelta del giovane e lo testimoniano i diversi messaggi ricevuti sui social.

Tronista per caso

Davide Basolo potrebbe essere, proprio per il fatto di aver positivamente colpito i tanti addetti ai lavori e non solo, il prossimo tronista di Uomini e Donne. Ancora è troppo presto per avere delle conferme ufficiali da parte della redazione che, com’è ovvio che sia, vuole comunque mantenere un po’ di suspance su quelli che saranno i prossimi protagonisti del trono classico.

Dalle diverse voci di corridoio, sempre più insistenti, comunque, pare che il nome di Davide sia molto più che probabile. Insieme a lui potrebbero essere candidati anche Matteo Guidetti (a cui Sara Shaimi ha preferito Sonny Di Meo) e Ginevra (benché quest’ultima non sia apparsa molto delusa per la non scelta di Carlo Pietropoli).