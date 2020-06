Nancy Brilli, avete mai visto suo figlio Chicco? Il nipote di Nino Manfredi è cresciuto ed è bellissimo [FOTO]

Nancy Brilli parla di suo figlio Francesco

Ebbene sì, il figlio di Nancy Brilli è cresciuto ed è diventato un bellissimo ragazzo. Stiamo parlando Francesco Manfredi, ma tutti lo chiamano Chicco. Il 20enne studia a Londra Fashion business communication e media. Il nipote del compianto Nino Manfredi si è trasferito in Inghilterra due anni fa ed è molto felice di quello che sta facendo. Durante il periodo di quarantena il giovane ha dovuto fare le lezioni online come gran parte degli studenti europei.

In una recentissima intervista al magazine Confidenze, la madre ha confessato di aver un bellissimo rapporto con lui. I due spesso parlano di passioni in comune come la musica e la recitazione. Stando alle parole dell’attrice anche il suo erede voleva fare lo stesso lavoro suo, ma ha rinunciato perché non voleva essere considerato il figlio di…

Chi è Chicco Manfredi?

Francesco Manfredi e la madre Nancy Brilli sono molto legate. Il figlio è nato dalla sua relazione con Luca Manfredi con il quale è stata sposata per soli cinque anni a cavallo tra la fine degli Anni Novanta e gli inizi del Duemila. L’attrice ha dovuto fare dei sacrifici per amore del figlio. A rivelarlo è stata lei stessa nel corso di una lunga intervista fatta dopo la nascita di Chicco. In quell’occasione aveva confidato la sua intenzione di non accettare più fiction girate all’estero.

Tutto questo per non stare troppo lontana dal suo erede, che aveva desiderato da molto tempo. “Non me ne sono mai pentita, ma inevitabilmente ho perso un po’ il giro. Continuando a lavorare ma con ritmi meno intensi. E ora che lui è grande vorrei tornare a recitare nelle serie televisive”, ha detto la professionista al periodico Confidenze. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Nancy Brilli: la vita professionale e privata

Oltre ad aver recitato in numerosi film e fiction Rai e Mediaset di successo, Nancy Brilli si è dedicata molto al teatro. Purtroppo, però, il suo ultimo spettacolo è stato sospeso e rinviato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Al momento l’attrice è in pausa anche se quelche giorno fa è stata ospite in un programma della tv di Stato.

La professionista si sta godendo la vita da sola anche se non sdegnerebbe avere al suo fianco un uomo che la ami veramente. Tre anni fa la sa lunga storia con il chirurgo estetico Roy De Vita è finita. Ricordiamo che i due sono stati insieme per ben quindici anni.