Grande Fratello Vip 4: reunion a casa di Fabio Testi, ma molti vip non c’erano

Fabio Testi l’aveva promesso e l’ha fatto: ha accolto i concorrenti della quarta edizione del reality a casa sua a Verona. Ecco tutti i dettagli

GF Vip 4: Fabio Testi mantiene la promessa

Nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip uno dei grandi protagonisti è stato sicuramente Fabio Testi. L’attore non ha dato scandalo, non ha alzato la voce, è rimasto spesso in disparte a studiare la situazione, ha avuto qualche diverbio, ma ha sempre detto quello che pensava e Alfonso Signorini ha parlato spesso di lui e della sua carriera.

Fabio con l’emergenza Coronavirus era molto preoccupato per i suoi figli e non viveva più bene la situazione nel programma televisivo. Quindi ha chiesto ai suoi compagni di nominarlo e al pubblico a casa di votarlo per l’eliminazione. Così è successo.

Dopo giochi, momenti di riso e di pianto, chiarimenti anche molto apprezzati, Fabio Testi è stato eliminato, ma ai suoi coinquilini ha fatto una promessa: quella di ritrovarsi tutti insieme a casa sua, una grande villa in Veneto, in provincia di Verona. La grande reunion c’è stata ieri sera, così come è testimoniato anche dai social, ma non tutti sono stati invitati.

Chi manca all’appello

Ieri sera, dunque, dai profili social di alcuni ex concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip abbiamo scoperto che questa cena e festa si è svolta davvero. Fabio Testi ha accolto i suoi amici in casa, ma ha esteso l’invito anche ai familiari. Quindi Adriana Volpe ha portato la piccola Giselle, Teresanna Pugliese ha portato il marito e il piccolo Francesco.

Nelle foto pubblicate su Instagram, dunque, c’erano Teresanna Pugliese, Adriana Volpe, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli. Ovviamente in tanti si sono chiesti: e gli altri? Perché non c’erano tutti? Ovviamente i motivi possono essere diversi. Certo è che Antonio Zequila non vuole più sapere nulla dei suoi compagni di viaggio e Rita Rusic ha detto espressamente di non essere stata invitata.

Poi qualcuno, ovviamente, avrà avuto altri impegni. Mancavano all’appello molte persone: Michele Cucuzza e Barbara Alberti, Aristide Malnati, Asia Valente, Elisa De Panicis, Carlotta Maggiorana. Ma anche le coppie Pago e Serena Enardu (che si sono appena lasciati), Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, poi ancora Antonella Elia, Valeria Marini, Sossio Aruta, Licia Nunez e la vincitrice Paola Di Benedetto.