Naike Rivelli bacia Imma Battaglia, Eva Grimaldi assente: il messaggio d’amore su IG [FOTO]

Naike Rivelli e le provocazioni su Instagram

Niente da fare Naike Rivelli continua a lanciare delle provocazioni sui social network. La primogenita di Ornella Muti attraverso il suo profili Instagram seguito da oltre 270 mila follower posta dei contenuti fin troppo spinti scatenando delle reazioni avverse. C’è chi apprezza molto i video e foto dove si mostra senza veli, mentre altri la criticano aspramente dicendole che non ha né arte e né parte.

Lei più volte a ribadito che lo fa per attirare l’attenzione su di sé e far arrivare nel minor tempo possibile i suoi messaggi e denunce. Nelle ultime ore, ad esempio, la modella 45enne si è mostrata in compagnia di un volto molto conosciuto: Imma Battaglia. Quest’ultima, però, non era in compagnia della moglie Eva Grimaldi.

La figlia di Ornella Muti e la varie battaglie social

Naike Rovelli ha utilizzato il suo account Instagram per lanciare delle provocazioni ma anche per parlare di argomenti molto delicati. Tuttavia la modella li affronta a modo suo, ovvero mostrandosi sul social network senza vestiti addosso o in delle pose davvero audaci. Negli ultimi tempi la figlia ribelle di Ornella Muti si è scagliata su diverse personalità del nostro Paese.

La prima è stata Barbara D’Urso cui ha criticato il suo modo di condurre e soprattutto le sue trasmissioni considerate trash. Ma non è finita qui, l’attrice infatti si è scagliata pure contro Chiara Ferragni, la nota influencer cremonese, perché ultimamente sta sponsorizzando dei biscotti che per lei sono veleno. La donna, inoltre, ha avuto da ridire sulla Chiesa e l’attuale Esecutivo per come si sono comportati durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Naike Rivelli bacia Imma Battaglia: la foto

Ma l’ultimo post condiviso su Instagram ha sorpreso tutti. Naike Rivelli sul suo canale ha affrontato un altro tema molto delicato e importante che spesso divide la società italiana. Stavolta la 45enne non si è mostrata senza veli o in biancheria intima e nemmeno al fianco del suo compagno misterioso.

La modella si è fatta vedere al fianco di Imma Battaglia, leader del movimento LGBT nel nostro Paese. Le due si sono baciate sulla bocca, ovviamente a stampo, sopra la scritta arcobaleno “TOGETHER WE RISE”. Sul posto era assente la moglie Eva Grimaldi. Ecco il contenuto in questione: