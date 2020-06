Temptation Island: arriva una coppia appena uscita da Uomini e Donne? I rumors

Pare che una coppia appena uscita da Uomini e Donne voglia subito mettere alla prova la relazione. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island: arriva una coppia appena uscita da Uomini e Donne (rumors)

In queste settimane è molto alta l’attenzione verso il cast della prossima edizione di Temptation Island che da palinsesto televisivo dovrebbe iniziare martedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Ancora si hanno informazioni frammentarie. Da quello che è emerso, forse, Filippo Bisciglia accoglierà sia coppie non famose che coppie note al pubblico.

Le registrazioni dovrebbero iniziare tra un paio di settimane ed è caccia ai nomi di chi potrebbe mettere alla prova la propria relazione, ovviamente tra le coppie già conosciute. Per il momento si parla di Antonella Elia e Pietro delle Piane e di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Tuttavia, Giuseppe Porro dal suo sito di gossip ha lanciato un’esclusiva in questo senso: pare che siano già pronti a firmare il contratto anche Giovanna Abate e Sammy Hassan. (Continua dopo la foto)

Ebbene sì, proprio la coppia che si è formata a Uomini e Donne pochissimi giorni fa. Nelle ultime ore Giovanna e Sammy stanno postando foto sui social di momenti in cui sono insieme e si baciano. Ma pare che lei voglia già testare l’amore che Sammy prova per lei. Sarà davvero così? Non rimane che attendere ancora qualche settimana.

La scelta di Giovanna

Giovanna Abate ha intrapreso il percorso da tronista dopo la delusione con Giulio Raselli che ha preferito la sua rivale Giulia D’Urso. Nel suo trono ha conosciuto Alessandro Graziani e Sammy Hassan, o meglio, loro sono i due corteggiatori che l’hanno colpita di più. Poi, nel nuovo format la tronista ha conosciuto l’Alchimista.

L’Alchimista ha tenuto una maschera per un po’ di settimane per coltivare il rapporto con Giovanna indipendentemente dall’aspetto fisico e per un attimo lei si è trovata in grande difficoltà. Ha deciso di eliminare Alessandro e, nonostante continuasse a litigare con Sammy e la favola che stava vivendo con Davide Basolo, ha deciso di scegliere proprio il vocalist.

Giovanna ha ammesso che prova un grande sentimento nei suoi confronti e lui ha finto di dire di no per poi rientrare in studio dopo un video emozionante, con dei fiori accompagnato dalla musica. Giovanna ha avuto il suo lieto fine. E c’è di più. Nonostante Sammy abbia sempre detto di no, si sia sempre mostrato freddo, dopo la scelta si è commosso e ha già iniziato a parlare di amore. Sareste contenti di vederli a Temptation Island?